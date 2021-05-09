«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Самый правдивый фильм о звезде

Внук Яшина объясняет, чем прекрасна картина.

«СЭ» продолжает рассказывать о спортивных фильмах. На очереди «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского, вышедший в 2019 году.

Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов, —

Самый большой «косяк»

Он не стал самым популярным и кассовым, не бил рекорды в прокате. Зато точно самый-самый в другом компоненте — правдивости сюжета.

Стать сногсшибательным блокбастером ленте про легендарного вратаря изначально было не суждено по одной простой причине. На страже стояла вдова Льва Ивановича — Валентина Тимофеевна. Женщина насколько скромная, настолько и твердая. На нее многие выходили со сценариями, но получали от ворот поворот: «Не то. Это не про Лёву».

Продюсерам хотелось Голливуда, а Яшин в эти рамки совершенно не вписывался. Тихий, скромный и простой. Только таким его хотела видеть в фильме супруга, и добилась своего. Все попытки приукрасить действительность, которые прошли в более раскрученных «Легенде 17» или «Движении вверх», здесь выжигались каленым железом.

Я попросил одного динамовского историка посмотреть внимательно фильм на предмет несоответствий. Он обнаружил их десять, оговорившись, что в глобальном смысле это несущественные мелочи.

Например, в финале чемпионата Европы 1960 года резкую речь перед дополнительным временем (при счете 1:1) в картине произносит старший тренер сборной СССР Гавриил Качалин. По воспоминаниям же участников, ее автор — начальник команды Андрей Старостин. И случилось это после первого тайма при счете 0:1.

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Или в дебютном матче Яшина гол приписали Бескову, а на самом деле его забил Савдунин.

— Да, про гол я читал в какой-то рецензии, — говорит по телефону внук Льва Яшина Василий Фролов, который консультировал создателей фильма по футбольным вопросам. — Конечно, это было известно, но при этом вполне понятным виделось желание ввести в повествование как можно больше динамовских легенд. Бескова отлично знают, поэтому мяч «приписали» ему. Я не думаю, что это катастрофичное искажение. Фильм про Льва Ивановича максимально приближен к реальности. Пожалуй, самый серьезный «косяк» — момент знакомства моего деда с бабушкой — Валентиной Тимофеевной. На самом деле они впервые встретились на танцах. Но в сценарий это ложилось хуже, чем с привязкой к футболу.

— А вас не смутило, что в фильме нет момента вручения главной награды — «Золотого мяча»?

— Абсолютно нет! Лента и так получилась длинной — 2 часа 10 минут. Здесь бы потребовалась еще одна сюжетная линия, с матчем в Лужниках четвертьфинала чемпионата Европы, перед которым редактор France Football вручал награду. И финансово затратная сцена. А зачем? Все и так знают, что Лев Яшин — единственный вратарь, который получил «Золотой мяч». Чтобы весь фильм ждали этой сцены? Мне кажется, все правильно сделали. Это индивидуальный приз, а мой дед больше ценил командные успехи. И для меня лично, кстати, в тысячу раз значимее, что его признали лучшим вратарем XX века.

Лев Яшин. Фото Игорь Уткин, —

«А уж напоследок, что мне перепадет...»

Яшин — главная звезда отечественного футбола. И, возможно, самый скромный и романтичный из всех футболистов.

Вот что писал о нем Валентин Бубукин в своей книге «Вечнозеленое поле жизни»: «...Яшин частенько приходил в гости ко мне «на кухню», жили они рядом, на Песчаной. У меня теща еще жива была, они с Зоей делали вино из яблок со старого огорода на Войковской. Дома всегда стояли 30-литровые бутыли. Лева, правда, со своей язвой предпочитал немного водки. Сядем, выпьем, слово за слово, я и спрашиваю, что было для него главное, когда играл. И он не в микрофон для статьи, а похрустывая огурчиком, говорил:

— Прежде всего, прославить Родину надо, чтобы все знали, что Советский Союз — это сила. И конечно, общество — чтобы «Динамо» звучало. А уж напоследок, что мне перепадет..."

Или великий Франц Беккенбауэр рассказывал в своей книге о разговоре с советским другом по поводу отъезда в зарубежный клуб. Яшин ответил: «Люди в нашей большой стране полюбили меня, я приношу им радость своей игрой, иногда даже гордость. Как я могу это все оставить? Конечно, я бы мог в свои лучшие годы отправиться куда-то за границу, играть там и зарабатывать много денег, но потом понял, что если человек, даже известный во всем мире, останется здесь и будет жить как обычный гражданин, возможно, это даст людям надежду».

Интересно, что эту мысль авторы фильма вплели в сценарий. Только вложили в уста предшественника Льва Ивановича в воротах «Динамо» — Хомича, когда он передал молодому Яшину свой чемоданчик со спортивной амуницией: «За тобой страна, люди, и жизнь у них не сахар. Так что постарайся не огорчать их».

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

«Понедельник» три часа падал в лужу при плюс 1?

Внук Яшина много сил отдал фильму и очень доволен результатом. Фролов был и постановщиком футбольных сцен, и дублером главного актера Александра Фокина, и тренером.

— Фокин же до этого никогда не надевал перчатки, так что учил его с нуля. Но в каких-то сценах, где надо было делать красивые прыжки, снимали меня. Эпизодов двадцать вышло. У актеров непростой хлеб, конечно. Финал чемпионата Европы снимали при температуре плюс 1, в тяжелых погодных условиях, а нашему «Понедельнику» пришлось часа три плюхаться в футболке в лужу, забивая победный мяч.

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

— Вам не обидно, что «Легенда 17» и «Движение вверх» прозвучали громче? Может, стоило Валентине Тимофеевне согласиться на небольшую долю Голливуда в сюжете?

— Ни в коем случае! Должно быть разнообразие. Кому-то нравится, чтобы обязательно герой шел по лезвию ножа, чтобы в финале стоял вопрос «Победа или смерть». А наше кино о человеке, какой он есть. И оно прекрасное! А прозвучало чуть тише, возможно, потому, что недоработал промоушен или маркетинг. Я встречал многих людей, которые даже не знали о выходе фильма о Яшине. А потом шли и восторженно отзывались. Ко мне во вратарскую школу после выхода фильма привели четырех мальчишек, которые раньше вообще не интересовались футболом, а тут захотели заниматься, и именно голкиперами. Или буквально вчера мы приехали на вратарский интенсив в один подмосковный пансионат: четыре тренировки, два теоретических занятия, плюс я устраиваю просмотр фильма про Яшина. А с детьми, естественно, родители. Так включил свет после окончания сеанса — все мамы слезы утирают.

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