Семак оценил судейство в матче «Факела» и «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 27-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

— Как вы отнеслись к судейству в матче с «Факелом»? Речь об эпизодах с отмененным голом и назначением пенальти.

— Думаю, судьям виднее, — сказал Семак. — Вопрос в том, что, к сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций: пенальти, который не ставят в матче с «Оренбургом», когда мяч летит в отведенную руку, и мяч, попадающий в руку или не в руку Алипа... Вообще, трактовка 11-метровых и недостаточности контакта позволяет любое решение арбитров трактовать так, как они хотят. Мне сложно сказать, как чертятся офсайдные линии: я не знаком с этой программой и не знаю, насколько велика погрешность.

После этого матча петербуржцы с 51 очком занимают первое место в турнирной таблице, воронежцы с 28 очками — на 14-й строчке.