В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что с Семаком и Гончаренко?

В первом туре после рестарта чемпионата России тройка лидеров общими усилиями набрала всего одно очко.

Три лидера РПЛ дружно завалили старт года. «Зенит» и «Спартак» для начала вылетели из БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые затем уступили и в РПЛ «Рубину» — уже со своей новой старой звездой Квинси Промесом в составе. Питерцы сыграли дома вничью с «Ростовом», пропустив решающий гол в большинстве, что увеличивает негативное впечатление от потери очков. ЦСКА рестартовал с кубковой победы над хабаровчанами, однако затем последовало заслуженное поражение от «Локомотива». Которое не позволило приблизиться в таблице к лидеру.

И если со «Спартаком» все понятно — там ищут нового тренера, поскольку Тедеско еще в прошлом декабре объявил, что не станет заключать новое соглашение, — то с Семаком и Гончаренко ситуация сложнее. С одной стороны, команды этих специалистов идут на первой и второй строчках в чемпионате. С другой — о шаткости их позиций много говорилось осенью, когда оба клуба проваливались в еврокубках.

Белорус после полного фиаско в не самой сложной группе Лиги Европы и серии неудач в РПЛ вообще прошел по лезвию бритвы — ему давался последний шанс в декабрьском матче в Ростове. ЦСКА ту встречу выиграл, разговоры об отставке поутихли. Но не дать разгореться новому пожару можно только уверенными выступлениями. Тем более красно-синие вновь мощно поработали на трансферном рынке, взяв Рондона и норвежца из молодежной сборной.

Если добавим к этому летние покупки на 30 миллионов евро, то поймем, что от ЦСКА все ждут существенного прогресса. Скидки на молодость состава уже не проходят. И в этом плане дерби с «Локомотивом» стало очень тревожным звонком для Гончаренко. Железнодорожники оказались более сконцентрированными, заряженными и понимающими, что нужно делать на поле. А тренер армейцев после финального свистка выдал странное: «На пресс-конференции вы не должны обсуждать, сыграл тот или иной футболист или нет». Его нервозность понятна — второе место (а значит, и выход в Лигу чемпионов) под большой угрозой.

Семаку зимой никого не купили, но это тоже слабое оправдание: подбор футболистов у «Зенита» в любом случае гораздо лучше, чем у любого другого участника РПЛ. При этом в ЛЧ — одно очко в шести встречах в группе. В БЕТСИТИ Кубке России — вылет от «Арсенала» после домашнего поражения. От того самого «Арсенала», который через неделю разгромили в Сочи. В премьер-лиге сине-бело-голубые три очка тоже не взяли.

Прекратить разговоры о том, правильный ли Семак тренер для «Зенита», можно только такой игрой, какая была в декабре против «Динамо» и «Спартака». Но совсем не такой, какая у команды после зимних сборов.

Впрочем, время поправить дела у Семака и Гончаренко еще есть. Пока же главным победителем возобновления сезона выглядит Владимир Федотов со своим «Сочи». После крупной победы над «Арсеналом» он всего в одном очке от второго лигочемпионского места.