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Сегодня, 13:26

КДК: «Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте в матче с ЦСКА»

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Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В КДК РФС оценили эпизод с желтой карточкой защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.

На матче работал арбитр Василий Казарцев. В конце первого тайма он показал Дуарте желтую карточку, которая стала для 24-летнего парагвайца четвертой в текущем сезоне. Таким образом, он пропустит следующий матч красно-белых против «Локомотива» в 26-м туре.

«Судья правильно вынес предупреждение Алексису Дуарте, игроку «Спартака». Дуарте пропускает игру с «Локомотивом», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее «Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Дуарте в дерби с ЦСКА. В клубе посчитали, что Казарцев показал предупрждение не тому игроку.

Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?

(Софья Грецкая)

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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