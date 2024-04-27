Давыдов считает, что «Спартак» может побороться за попадание в тройку

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал шансы красно-белых занять третье место по итогам сезона в РПЛ.

«За тройку есть шанс побороться, потому что «Динамо», «Локомотив» и «Крылья Советов» нестабильно играют. Выиграть пять матчей — и все. За чемпионство уже тяжелее будет, там две путевки будут разыгрывать «Краснодар» и «Зенит». «Спартаку» вполне реально побороться за третье место», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче красно-белые на выезде сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в перенесенном 21-м туре.