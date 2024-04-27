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Давыдов считает, что «Спартак» может побороться за попадание в тройку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал шансы красно-белых занять третье место по итогам сезона в РПЛ.

«За тройку есть шанс побороться, потому что «Динамо», «Локомотив» и «Крылья Советов» нестабильно играют. Выиграть пять матчей — и все. За чемпионство уже тяжелее будет, там две путевки будут разыгрывать «Краснодар» и «Зенит». «Спартаку» вполне реально побороться за третье место», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче красно-белые на выезде сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в перенесенном 21-м туре.

Источник: «РБ Спорт»
Денис Давыдов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Балтика – ЦСКА
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