«Зенит» уже дважды оступился в двух матчах. В чем ключевая проблема?

Неправильно используют Вендела.

«Зенит» неважно возобновил сезон. Сначала последовал вылет из БЕТСИТИ Кубка России от «Арсенала», затем потеря очков в матче с «Ростовом», хотя питерцы тайм играли в большинстве. Встречи получились абсолютно разными по тактике, содержанию, хронологии. Поражение от туляков вполне справедливо — подопечные Дмитрия Парфенова были острее и конкретнее. Потеря очков с «Ростовом» — досадная несправедливость, «Зенит» явно наиграл на победу с запасом, но, скорее всего, лишь благодаря удалению.

Против «Арсенала» у «Зенита» были колоссальные кадровые проблемы. Команда осталась без Барриоса, Дугласа Сантоса, Малкома, Дриусси и Азмуна. Семак начал по схеме 4-3-3, но роли игроков в ней отличались от того, что наигрывалось на сборах, из-за кадровых проблем. Вопрос в том, что в подобной сложной ситуации тренер «Зенита» принял решение не в пользу использования конкурентного преимущества (Вендел на позиции «восьмерки» с высокими включениями в атаку), а в пользу обороны. В итоге бразилец играл разыгрывающего опорника в очень глубоких зонах, что лишь обострило проблемы «Зенита» с конструктивом в атаке — в средней и финальной третях. Вендел мог дать нестандартные решения впереди, но Семак посчитал, что в другой (более ограниченной в атаке) роли он будет полезнее для команды.

Против «Ростова» Семак принял полярное решение касательно Вендела. Бразилец вышел на позицию «десятки» в схеме 4-3-1-2, которая уже хорошо знакома «Зениту». Вендел снова оказался игроком, которого передвинули на непривычную позицию из-за кадровых проблем. Обычно в ромбе на этой позиции играл Малком, плюс может сыграть Дриусси, но оба вновь отсутствовали.

Ожидаемо Вендел не смог показать свои лучшие качества на незнакомой позиции. Игра у «Зенита» начала налаживаться уже после удаления в составе «Ростова». На 52-й минуте — еще до красной карточки — «Зенит» перестроился на 4-4-2, но Вендел или не понял, или не хотел понимать свои обязанности в схеме без мяча. Почти 40 минут бразилец хаотично и пассивно располагался при обороне, не занимал фланг полузащиты, а часто оставался в центре (как будто все еще играет в ромбе), но заменил его Семак лишь на 90-й минуте.

В целом после удаления в составе гостей «Зенит» не корректировал свою игру, даже замены были скорее просто по позиции (попытки навала в концовке не берем).

Почему роли Вендела уделяется столько внимания?

Основные качества Вендела, которые его выделяют и которых не передает статистика:

1. Классное первое касание. Он отлично укрощает самые сложные передачи. Это позволяет эффективно действовать под давлением. Плюс практически эталонно точно пробрасывает себе мяч на ход первым касанием, что делает его особо опасным при переходах владения и позволяет таскать мяч на рывках.

2. Работа корпусом, как и у Барриоса, очень качественная. Он хорошо чувствует единоборство и в случае проигрыша подставляется под фол. Довольно креативно и изобретательно укрывает мяч.

3. Манипулирование корпусом соперника — различные раздергивания оппонента, чтобы выиграть лишние 30-40 сантиметров для коридора под передачу, чтобы воткнуть туда мяч. Для этих же целей используется и перекладывание мяча с ноги на ногу.

4. «Быстрый замах» — передачи или удары Вендел делает на очень коротком замахе или вообще без замаха. То есть у соперника просто нет времени прочитать и перекрыть передачу. Причем плотность/сила от этого вообще не страдает. Качество уникальное, и развить его искусственно практически невозможно.

В совокупности все это позволяет летнему новичку эффективно продвигать мяч на всех участках поля, но наименее эффективно — именно в глубине. Типовой сценарий последовательного использования этих качеств: прием/приклеивание мяча в окружении — удержание и поиск/создание коридора для передачи — отрезание неожиданно быстрой передачей стянувшихся на него игроков. То есть бразилец — опция и центр всей игры команды под давлением. Не видишь продолжения — отдай Венделу, и он сам создаст окошко для развития атаки.

Сейчас полузащитник и его игра «восьмеркой» в тройке центральных полузащитников — козырь «Зенита». На конкурентных преимуществах принято делать акцент и сохранять их любой ценой. Против «Арсенала» и «Ростова» Семак пожертвовал этим козырем в самую первую очередь.

Конечно, наверняка план на матч отличался от того, что «Зенит» показал. Возможно, идея с ролями Вендела в этих двух матчах была более глубокая, но очевидно, что не сработала, как задумывалась. Это плавно возвращает нас к теме матч-менеджмента, с которым у Сергея Богдановича (как кажется со стороны) непростые отношения. Зачастую речь об элементарной скорости при организации замен. Например, к моменту, когда Семак сделал первую невынужденную замену, Карпин заменил уже четырех игроков.

Кажется, что ключевая проблема Сергея Семака при работе в сложных условиях (кадровых, календарных и т.д.) — ошибки при расстановке приоритетов важности командных инструментов (чем можно пожертвовать, а что необходимо сохранить любой ценой). Вполне возможно, что проблема матч-менеджмента лишь следствие этого.