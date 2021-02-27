«Зенит»: нечемпионская игра, нечемпионский результат. «Ростов» в меньшинстве вырвал ничью в Питере

Лидеры премьер-лиги уступали «Ростову» до середины второго тайма, затем забили два мяча, но все-таки упустили победу.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:2 (0:1)

Голы: Соу, 44 (0:1). Поярков, 73 — в свои ворота (1:1). Кузяев, 77 (2:1). Соу, 89 (2:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков (Лунев, 52), Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Ерохин, 81), Барриос, Оздоев, Вендел (Мостовой, 90+1), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Алеесами, 90), Полоз (Тугарев, 68), Глебов, Махатадзе (Павловец, 60), Норманн (Гигович, 67), Альмквист (Байрамян, 68), Соу.

Предупреждения: Норманн, 16. Поярков, 18. Соу, 29. Альмквист, 45+2. Ловрен, 54. Кузяев, 61. Байрамян, 77.

Удаление: Осипенко, 56 (фол последней надежды).

Судьи: Матюнин. Березнов (оба — Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).

27 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 23165 зрителей.

Схема новая — проблемы те же

Перед прошлым матчем с «Арсеналом» болельщиков «Зенита» ждала пачка плохих новостей: один травмирован, другой подхватил коронавирус, третий не набрал форму. Сейчас все было наоборот: неожиданно для всех «Зенит» выставил почти оптимальный состав. Не могли сыграть только Малком с Дриусси. Азмун, Барриос, Кержаков, Дуглас Сантос — почти все лежавшие в лазарете вернулись в стартовый состав.

С возвращением легионеров вернулась и схема 4-4-2 с ромбом. На протяжении всех сборов Сергей Семак наигрывал расстановку 4-3-3, лишь иногда переключаясь к блоку с двумя нападающими. Но матч с «Арсеналом» показал, что зенитовские 4-3-3 все еще сырые. Поэтому Семак с радостью вернулся к любимой схеме, когда Азмун снова оказался доступен.

Правда, оказалось, что и она не работает. Рисунок действий игроков «Зенита» не очень сильно изменился: все те же подачи и прострелы, если брать отрезок после первого пропущенного мяча и до первого забитого.

Класс Песьякова

В первом тайме хозяева играли не лучше, хотя к арсеналу действий «Зенита» добавились фирменные открывания Азмуна, которые в паре эпизодов могли привести к голу. Но счет оставался 0:0, а значит, поводов для критики «Зенита» оставалось больше, чем поводов для похвалы. И, разумеется, прекрасно играл Песьяков — вратарь «Ростова» и в первом, и во втором тайме спасал команду в очень сложных ситуациях. А вот Кержаков не выручал — он вместе с Дугласом виноват в первом пропущенном мяче. Во втором тайме голкипер еще и получил травму — вышел Лунев.

Конечно, удаление сыграло решающую роль в этой встрече. Осипенко лишил соперника явной возможности забить — такой фол карается красной карточкой, и ВАР это подтвердил. Но «Ростов» все равно героически отбивался даже в меньшинстве. Да, гости закрылись в обороне и провоцировали соперника на любимые подачи, но другого выхода у «Ростова» не было. Тем более что в итоге желто-синие результата добились.

Что с чемпионом?

Семака часто критикуют за навесы, а после матча с «Арсеналом» я еще спрашивал у тренера о том, почему почти не было дальних ударов. Сегодня их стало больше, однако все равно успеха «Зениту» это не помогло добиться. Не считать же успехом ничью, упущенную в большинстве.

Разнообразие у «Зенита» было на стандартах: угловые подавали Ракицкий, Вендел и Дуглас Сантос, а штрафной в одном из моментов почему-то бил Ловрен. Характер команда тоже показала — два мяча же забила после одного пропущенного.

Но в итоге «Ростов» добился своего. Ничьей Валерий Карпин должен быть доволен, учитывая все обстоятельства. А «Зенит» пока выглядит слабо, и это очень странно, ведь команда ударно провела сборы, победила всех соперников в товарищеских матчах, а сейчас еще и выздоровели многие лидеры. Если после победы над «Спартаком» казалось, что команда сейчас зарядится и полетит вперед, то теперь снова возникли сомнения по поводу защиты титула.