Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Ахмата» по матчу 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2), информирует сайт РФС.

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в пяти эпизодах: неназначение 11-метрового удар в ворота «Динамо» на 2-й минуте матча, назначение 11-метрового удара в ворота «Ахмата» (4-я минута), невынесение второй желтой карточки игроку «Динамо» Себастиану Шиманьски (55-я минута), вынесение второй желтой карточки игроку «Ахмата» Артему Тимофееву (77-я минута) и фиксация нарушения со стороны игрока атакующей команды (78-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» на 2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в находящуюся близко к телу руку игрока «Динамо» Романа Нойштедтера. Данная рука в момент контакта с мячом находится в естественной позиции и не делает тело неестественно больше.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» Анхель Ромеро играет в мяч локтем отставленной в сторону руки. Блокирование прострела вдоль ворот или удара по ним поднятой или выставленной в сторону рукой влечет за собой риск наказания штрафным (11-метровым) ударом, поскольку данное действие игрока делает его тело неестественно больше.

3. Судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Динамо» Себастиану Шиманьски на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» своим нарушением Правил игры не сорвал перспективную атаку соперника. Судья правильно ограничился назначением штрафного удара.

4. Судья правильно вынес вторую желтую карточку игроку «Ахмата» Артему Тимофееву на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» Артем Тимофеев совершил безрассудный фол в отношении соперника. Члены Комиссии отмечают, что данная атака выполняется с достаточно высокой интенсивностью, сзади, и нарушивший Правила игрок не играет в мяч.

5. Судья правильно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока атакующей команды на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» Бернард Бериша совершает нарушение Правил по неосторожности, атакуя соперника, имевшего полный контроль над мячом, в момент выполнения им передачи вратарю. Игрок «Динамо» №18 Иван Ордец теряет равновесие и промахивается мимо мяча в результате именно этого игрового действия, что послужило причиной остановки игры судьей.