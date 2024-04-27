Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ» оценил вратарскую линию бело-голубых в текущем сезоне.

— В последнее время остро встал вратарский вопрос в команде. Что вы думаете о конкуренции Лещука и Шунина?

— Есть проблемы и у одного, и у другого. Дело не в конкуренции.

В текущем сезоне 37-летний Шунин провел 14 матчей в РПЛ, в которых пропустил 20 голов и 1 раз сыграл на ноль.

На счету 28-летнего Лещука 11 матчей в чемпионате России, 13 пропущенных голов и 5 игр, в которых он сохранил ворота команды в неприкосновенности.