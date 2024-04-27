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Степашин — о Шунине и Лещуке: «Есть проблемы и у одного, и у другого»

Степашин оценил вратарскую линию «Динамо»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ» оценил вратарскую линию бело-голубых в текущем сезоне.

— В последнее время остро встал вратарский вопрос в команде. Что вы думаете о конкуренции Лещука и Шунина?

— Есть проблемы и у одного, и у другого. Дело не в конкуренции.

В текущем сезоне 37-летний Шунин провел 14 матчей в РПЛ, в которых пропустил 20 голов и 1 раз сыграл на ноль.

На счету 28-летнего Лещука 11 матчей в чемпионате России, 13 пропущенных голов и 5 игр, в которых он сохранил ворота команды в неприкосновенности.

Антон Шунин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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 20 1 3
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