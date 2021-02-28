«Спартак» с уходящим Тедеско плох. И даже Промес это не изменит

Игорь Рабинер — об очередном поражении красно-белых

Если в «Спартаке» решили, что футбол — индивидуальный, а не командный вид спорта, то это совсем не так. Наивно было ожидать, что прилетит вдруг голландский волшебник в голубом вертолете и пусть даже не бесплатно, но сразу покажет кино. Квинси Промес — великолепный футболист, но он не Господь Бог, чтобы, не играя месяц и тренируясь индивидуально, прилететь и тут же вытащить «Спартак» за уши. Кино будет, но для этого, во-первых, самому Промесу надо набрать кондиции и худо-бедно сыграться с новыми партнерами, а во-вторых и в-главных, самому «Спартаку» как команде начать играть в футбол.

Первые минуты Квинси Промеса на поле после возвращения в «Спартак».



? Александр Федоров. pic.twitter.com/TOkwwGd8SN — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 28, 2021

Спартаковцы не играли в него ни на Кубок с «Динамо», ни в чемпионате с «Рубином». Они просто неважно готовы к рестарту сезона, и не Промесу с ходу эту ситуацию изменить.

У меня все меньше веры в то, что это изменение произойдет с уходящим тренером, и все больше вопросов, правильным ли было решение оставить Доменико Тедеско во главе «Спартака» после его декабрьского объявления о летнем уходе. Красно-белые с первых минут не знали, что делать с «Рубином», отлично осознававшим неумение «Спартака» играть в позиционной атаке и в первом тайме сделавшим акцент на четкой обороне и выигрыше единоборств. Этого хватило, чтобы разрушить все потуги хозяев на атаку. Они могут сетовать на упущенный на 41-й минуте шанс Соболева, но он был первым в матче!

А дальше было удаление Зобнина перед самым перерывом. И было оно по делу, сколько бы больших пальцев Тедеско с трибуны ни показывал. Сергей Лапочкин в метре стоял и в упор видел акцентированный удар по ноге Макарова. Зобнин — стержень «Спартака», но иногда его переклинивает, и это уже не первый случай. И его желтая карточка на Хвиче тоже на сто процентов справедлива.

Арбитр Лапочкин правильно удалил Романа Зобнина.



Спартаковец виноват сам ???https://t.co/usRP7ca9PD pic.twitter.com/fURfwWGVQ7 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 28, 2021

После перерыва Тедеско перестроил схему на трех центральных защитников, вернув Мозеса на позицию правого латераля. Но это оказалось только к худшему, потому что как раз нигерийца Хвича и «раздел», прежде чем сместился с фланга в центр и катнул мяч на выход Деспотовичу. С рикошетом от... того же Мозеса.

?? Джордже Деспотович забил свой первый гол в матче на 53-й минуте.#СпартакРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/G4uSkcPfzg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2021

В меньшинстве «Спартак» был не так уж плох, достаточно агрессивен, заставив Абильдгора получить вторую желтую и Лапочкина — уравнять составы. Немного красно-белым не повезло и с маленьким офсайдом у Соболева при незасчитанном голе.

Но это был эпизод, не более. Уже в равных составах больше спартаковцы ничего не создали. Наоборот, вновь получили от пары Кварацхелия — Деспотович, когда Максименко мог бы отбить удар первого и получше. «Рубин» впервые в истории выиграл на «Открытие Арене», и это случилось справедливо.

«Спартак» не воспользовался шансом выйти на чистое второе место после проигрыша ЦСКА «Локомотиву». С такой игрой ни о какой борьбе за золото или за место в Лиге чемпионов быть не может. С Промесом или без. Ведь даже с блиставшим Квинси «Спартак» вообще не попадал в Европу с Якином и едва заползал туда с Аленичевым, чтобы сразу оттуда вылететь от кипрского АЕК.

Футбол — не индивидуальный, а командный вид спорта. И даже звезды калибра Квинси, тем более которым надо набирать форму, не спасут разобранную, не знающую, как надо играть, команду.