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Сегодня, 15:29

Булыкин считает, что «Зенит» может проиграть «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

«Если «Зенит» с «Рубином» оступился, то может и с «Динамо» оступиться. Конечно, «Динамо» нужно посмотреть, как противостоял «Рубин» «Зениту», взять оттуда лучшее и настроиться на хорошую и тяжелую игру, в которой можно получить не только одно очко, но и три», — цитирует Булыкина Metaratings.

Динамо на своем поле примет Зенит в воскресенье, 28 апреля. Начало матча — в 19.15 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
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Ростов – Оренбург
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