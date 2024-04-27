Булыкин считает, что «Зенит» может проиграть «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

«Если «Зенит» с «Рубином» оступился, то может и с «Динамо» оступиться. Конечно, «Динамо» нужно посмотреть, как противостоял «Рубин» «Зениту», взять оттуда лучшее и настроиться на хорошую и тяжелую игру, в которой можно получить не только одно очко, но и три», — цитирует Булыкина Metaratings.

Динамо на своем поле примет Зенит в воскресенье, 28 апреля. Начало матча — в 19.15 по московскому времени.