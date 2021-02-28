Захарян забивает в РПЛ в 17 лет. Кто это такой? Звали в Германию и Бельгию, кумир — Криштиану Роналду
Неделю назад 18-летний динамовец Константин Тюкавин забил гол «Спартаку» (в том же матче дебютировал его ровесник — защитник Кутицкий 2002 года рождения). В воскресенье широкая общественность узнала новую фамилию из группы талантов бело-голубых — 17-летний Арсен Захарян заработал пенальти в Грозном, а потом и сам забил трудовой гол: убрал на замахе защитника и точно пробил в борьбе с двумя другими.
Откуда он взялся в основе бело-голубых? Родился в Самаре, там и занимался в академии. В 14 лет не подошел «Зениту» и отправился в «Динамо». В 16 лет дебютировал за молодежную команду бело-голубых, а в нынешнем сезоне на его счету в 15 матчах ПФЛ очень серьезная статистика — 8 голов и 5 передач.
В основе «Динамо» Сандро Шварц впервые выпустил Захаряна 1 ноября прошлого года — в Саранске во встрече против «Тамбова». Арсену было 17 лет и 5 месяцев, он единственный в нынешнем чемпионате России футболист 2003 года рождения.
Любимая позиция на поле Захаряна — «под нападающими». Я бы сравнил его с Егором Титовым — высокий, сухощавый, техничный, хорошо видит поле, здорово понимает игру, может отдать хороший пас, мощно пробить.
Если болельщики знали о талантливом полузащитнике мало, то специалисты — очень хорошо. Еще до включения изданием The Guardian прошлой осенью в число топ-60 сильнейших молодых игроков планеты. Качества перспективного футболиста известны и скаутам в Европе, и российским клубам. Так что продление контракта, истекавшего ближайшим летом, стало сложной задачей для «Динамо».
Для начала самому игроку и его окружению следовало определиться, каким именно они видят развитие карьеры молодого парня. Оставаться в России или уезжать в Западную Европу? По моим данным, у Захаряна были конкретные предложения из Германии и от одного из ведущих клубов Бельгии, суммы в которых фигурировали вполне взрослые. И не выйди Арсен два раза на замену в матчах РПЛ осенью, не чувствуй, что Сандро Шварц ему полностью доверяет, вполне возможно, отъезд бы состоялся.
Однако в «Динамо» все развивалось настолько последовательно и удачно, что вариант с бело-голубыми изначально был приоритетным. По тем же причинам не рассматривался переход в другой российский клуб, где ждала полная неопределенность, и карьера легко могла сделать остановку.
Переговоры длились едва ли не полгода, а официальная информация о продлении контракта с «Динамо» появилась накануне возобновления сезона.
Я общался с Захаряном на сборах «Динамо» в Турции, он оставляет самое приятное впечатление своей рассудительностью. Лучшим своим человеческим качеством считает скромность, а игровым — спокойствие на поле. Любимый игрок — Криштиану Роналду.
Люди, которые хорошо знают Арсена, уверяют, что первый взрослый контракт не сорвет 17-летнему парню голову. У него армянские корни, правильное воспитание, а отец направит на верный путь, если заметит какие-то признаки звездной болезни.
Не исключено, кстати, что мы когда-то узнаем и еще об одном Захаряне — младшем брате Арсена. Артуру всего семь лет, но он уже весьма уверенно чувствует себя на поле в играх с ребятами на четыре года старше.
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