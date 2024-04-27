Нигматуллин: «Ожидаю, что матч «Спартак» — «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» против «Локомотива» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Ожидаю, что матч «Спартак» — «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА, где было больше борьбы, нежели острых моментов и желания забивать голы. Думаю, что этот матч будет точно результативнее. Сейчас обе команды могут себя проявить и показать хороший футбол», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Спартак» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича занимает шестое место с 39 очками в турнирной таблице чемпионата России.

«Локомотив» Михаила Галактионова находится на четвертой строчке с 41 баллом.

(Софья Грецкая)