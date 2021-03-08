Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрено обращение «Рубин» на качество судейства в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в двух эпизодах: вынесение предупреждения (четвертое в сезоне) Сильвие Бегичу на 26-й минуте матча и вынесение второй желтой карточки Оливеру Абильгору на 71-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Рубина» Сильвие Бегичу на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист совершил безрассудный фол, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.

2. Судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Рубина» Оливеру Абильгору на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист совершил обычное нарушение Правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения.