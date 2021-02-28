Травмы, удаление и четыре гола. С «Краснодаром» скучно не бывает

Характер у «быков» есть, но опорная зона отсутствует

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур

«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 (1:0)

Голы: Сулейманов, 12 (1:0). Аугустыняк, 52 (1:1). Аугустыняк, 59 (1:2). Кабелла, 85 (2:2).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Чернов (Ойонго, 33. Мартынович, 46), Сорокин, Ионов, Газинский, Классон, Олссон (Вилена, 63), Кайо, Ари (Вандерсон Масиэл, 63), Сулейманов (Кабелла, 72).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Кулаков, Йовичич (Мишкич, 46), Калинин, Эль-Кабир (Максименко, 84), Ибрахимай (Гаджимурадов, 75), Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 68), Бикфалви.

Предупреждения: Йовичич, 4. Смольников, 26. Рыков, 48.

Удаление: Смольников, 35.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Волошин (Смоленск). Болотенков (Москва).

28 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

В последнее время дела у «Краснодара» складывались печально. Сначала случился вылет из БЕТСИТИ Кубка России. Затем досрочно завершилась европейская кампания, и «быки» оказались под огнем критики. Бесспорно, заслуженной, так как черно-зеленые кружева оказались несостоятельны на фоне выстроенной и системной игры «Сочи» и загребского «Динамо».

Нынешний «Урал» тоже из прагматиков. Это в прошлом сезоне при Дмитрии Парфенове «шмели» были для краснодарцев любимым клиентом и в битвах с открытым забралом получили в двух матчах семь мячей (4:2, 3:0), тогда как Юрий Матвеев первым делом взялся за оборону и обыграл Мурада Мусаева в первом круге с классическим для прагматичного подхода счетом 1:0.

Сейчас было гораздо веселее и по результату, и по игре в исполнении обеих команд. Так что нескучные 2:2 скорее закономерны, и, качнись чаша весов в любую сторону, проигравший имел бы все основания говорить о несправедливости мироустройства. Хотя скорее ничья никого не устроила. «Урал» не смог отодвинуться на совсем уж комфортное расстояние от зоны стыковых матчей. «Краснодар» — по-прежнему не попадает в еврокубки, хотя мог идти вровень с «Динамо» и «Ростовом», да еще и дышать в спину расклеившемуся «Спартаку».

Как проблемы, так и достоинства «быков» остались с ними. Их опорная зона — терра инкогнита, куда футболисты в черно-зеленой форме порой словно боятся заходить. Два гола «Урала» с подборов — словно под копирку. Какие-то оправдания можно искать в эпизоде со вторым взятием ворот, когда случился неудачный вынос защитника и мяч на ногу Аугустыняку лег, как в футбольных учебниках. Но что делать с голом номер один, когда Олссон и Газинский понадеялись друг на друга? Один шагнул в сторону, второй не сделал шаг навстречу, и ход игры перевернулся на 180 градусов. И ведь был еще такой же эпизод, когда 19-летний Агкацев в броске потащил мяч из самого угла.

Списать все на игру в меньшинстве и вынужденные замены не получится, потому как удаление Смольникова и травма Чернова случились до перерыва, а дебютанта Ойонго пришлось менять до начала второго тайма. В общем, «быков» будут ругать за те же проблемы, что остаются с ними годами.

Но и похвалить «Краснодар» тоже стоит. Как за привычный стиль, позволявший доминировать с первых минут и который при должной реализации должен был обеспечить задел минимум в два мяча, так и за характер.

Все-таки упреки «быков» в мягкотелости — такой же стереотип, как рассуждения о спартаковском футболе со стеночками и забеганиями. Между тем в первом полноценном сезоне Мусаева «Краснодару» не было равных по количеству волевых побед. И нетипичные для себя матчи против «Байера» или ПАОК тоже были, поэтому откровений в игре с «Уралом» искать не нужно. А вот впечатляющую физическую готовность и зависимость от ключевых легионеров отметить стоит. С Кабелла, Виленой и Вандерсоном Масиэлом пошел совсем другой футбол.

Даже не совсем типичный для «быков» спасительный гол, когда по ходу атаки было три касания мяча головой, получился восторженно фирменным. Последнее слово подходит и к типичной готовности к авантюрам, когда ради победы южане мчатся вперед с шашками наголо. Если бы «Урал» довел до ума хотя бы один из своих контрвыпадов, случилось бы четвертое поражение подряд, а попади как следует по мячу Мартынович из площади ворот, и не успевавший переводить дыхание стадион натурально сошел бы с ума от восторга.

До триумфа, пусть и локального, или нового оглушительного провала был один шаг. В этом весь «Краснодар», к которому действительно много вопросов. Однако скучать с ним точно не приходится. Не из-за скандалов-интриг-расследований, а из-за футбола. И это, возможно, самое главное.