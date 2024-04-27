Алаев: «Если будет попытка на меня надавить, у РПЛ будет новый президент»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, как отреагирует на попытку надавить на него со стороны клубов лиги.

«Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет — есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Алаева избрали президентом РПЛ в 2022 году. Также он занимает пост генерального директора РФС.