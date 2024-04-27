Смородская опровергла информацию о конфликте с депутатом: «Никому в жизни не давала пощечину»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова блогера и друга Василия Уткина Вити Кравченко, рассказавшего о ее конфликте с депутатом.
По словам Кравченко, во время ужина с Уткиным в одном из ресторанов Смородская «зарядила пощечину» депутату, который голосовал за закон «Димы Яковлева».
«Я никому в жизни не давала пощечину. Имела ли место быть такая встреча с депутатом, где я высказала ему что-то? Нет, ничего подобного не было», — сказала Смородская «СЭ».
Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.
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7
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8
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|6
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10
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|4
|13
|24-33
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11
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|6
|8
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12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
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13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
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14
|Урал
|25
|6
|6
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|24-39
|24
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15
|Балтика
|25
|6
|5
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|25-31
|23
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16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
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Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
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Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
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Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
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Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
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Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
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Рубин – Урал
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|29.04
|17:30
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Сочи – Факел
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|29.04
|19:45
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Ростов – Оренбург
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
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Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|12
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Константин Тюкавин
Динамо
|8
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Квинси Промес
Спартак
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|И
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
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|1
|8
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3