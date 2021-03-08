Матюнин правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Химки», «Урал» и «Зенит» на качество судейства, информирует сайт РФС.

«Химки» — «Уфа»

«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Мохамеду Конате на 60-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Химок» Мохамеду Конате на 60-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Химок» Мохамед Конате очевидным образом пытался обмануть судью, симулируя нарушение Правил игры на себе со стороны вратаря «Уфы» Александра Беленова.

«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург)

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Краснодара» на 15-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара» на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» №9 Павел Погребняк теряет баланс тела в результате наступа на мяч в попытке уйти от контакта с защитником. Данный наступ явился первопричиной падения нападающего, сбив координацию его движения и не позволив своевременно поставить опорную ногу на поле для того, чтобы продолжить атакующие действия.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде с неназначением 11-метрового удара и невынесением второй желтой карточки игроку «Ростова» Матиасу Норманну на 54-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» и не вынес вторую желтую карточку игроку Матиасу Норманну на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении футболиста «Зенита» Деяна Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливается самим игроком.