Степашин назвал Тюкавина одним из лучших игроков «Динамо»

Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ» высказался о прогрессе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Рад за Тюкавина. Сегодня он один из лучших игроков «Динамо»», — сказал Степашин «СЭ».

В этом сезоне 21-летний россиянин забил 14 голов и сделал 9 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.