Вот уже и об отставке Доменико Тедеско в случае проигрыша «Краснодару» заговорили. И в клубе, говорят, уже очень близки к тому, чтобы сделать его очередным крайним. Так что, боюсь, скоро ждем жутких подробностей о Доменико в подконтрольных спартаковским пиар-службам телеграм-каналах.

Но разве Тедеско сам себя оставил зимой на посту главного тренера? К нему много вопросов, и первый из них я уже не раз задавал: зачем надо было в декабре делать из предстоящего через полгода ухода реалити-шоу? Но дальше-то выбор был за клубом.

Леонид Федун и Зарема Салихова решили дать ему доработать. Возможно, потому что спортивный директор Дмитрий Попов, по информации из одних источников, предложил только Кике Сетьена, а эта кандидатура владельца и его спутницу не устроила. Хотя, например, по данным коллеги Вячеслава Короткина, в декабре был составлен шорт-лист из пяти человек — помимо Сетьена в него входили Марселино (тогда еще не возглавивший «Атлетик» из Бильбао), Вальверде, Жардима и Спаллетти.

Имена серьезные, и, если это правда, тем более непонятно, зачем нужно было тянуть. Того же Жардима, уже успевшего поработать с россиянами в «Монако», я уже называл фигурой, которую «Спартаку» стоит рассмотреть всерьез. Не говоря уже о Спаллетти — который, правда, якобы связан обещанием Алексею Миллеру, что в России не будет работать нигде, кроме «Зенита». Но подтвердить правдивость этой версии может только сам итальянец.

Может, дело было в том, что Леонид и Зарема просто дали себе зазор по времени, чтобы не решать второпях и спокойно поискать. А Тедеско за оставшееся время авось не посыплется.

Посыпался. До конца осени у команды особо не просматривалось игры, но были характер, воля и вера игроков в тренера. Он их действительно зажигал, и они рубились. Теперь это все пропало.

А еще как-то так получилось, что после увольнения предыдущего крайнего, Шамиля Газизова, «Спартак» проиграл четыре матча из четырех возможных. Три из них — в чемпионате, а еще вылетел из Кубка России.

С уходом Шамиля по интересному совпадению снизился уровень лояльности к «Спартаку» со стороны судей. Нет, никто не убивает. Но если раньше в ситуациях 50 на 50 решения чаще принимались в пользу красно-белых, то теперь — против. Таких фокусов, как, например, победный пенальти в Волгограде, больше нет.

А игрой, чтобы побеждать, не обращая внимания на эти нюансы, у «Спартака» не пахнет.

Но. Если Тедеско не убрали в декабре, какой смысл делать это сейчас? У вас что, есть готовая замена? Увольнение — это, как известно, назначение. А что было при Дмитрии Гунько после Валерия Карпина или при Рауле Рианчо после Массимо Карреры, все помнят.

Найдете нового главного тренера на постоянной основе и не впопыхах, а продуманно и без дешевых экспериментов и учебы на «Спартаке» — тогда увольняйте Доменико. Всяко лучше, чтобы у нового главного до лета было хоть какое-то время, чтобы разобраться в ситуации. Потому что летний перерыв, да еще и с учетом Евро, слишком мал, чтобы с ходу успеть что-то поставить.

Но только никаких и. о.! Никаких увольнений ради увольнений! Плавали, знаем. Правда, было и назначение Карреры после первого тура, но это — аномалия всех времен и народов, которая не повторяется.

Календарь у «Спартака» сейчас несладкий, чтобы в ближайших турах рассчитывать хоть на одно халявное очко. «Тамбова» или «Уфы» там не просматривается, а «Урал», если кто видел его последнюю игру с «Краснодаром», далеко не подарок. Самих «быков» в ближайшем туре с учетом их состояния надо обыгрывать, но разве «Спартак» сейчас лучше?

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С каждой очередной потерей очков разговоров: «Тедеско — вон!» будет все больше. Это — «Спартак».

Раньше надо было думать. И решать в декабре, когда времени было достаточно, а команде еще не приступила к зимней подготовке.

А сейчас резкие движения уже бессмысленны. Сезон не вернуть. И на два очка отставания от второго места можно взглянуть и как на четыре очка опережения девятого. Судя по тому, как «Спартак» возобновил сезон, смотреть придется не вверх, а вниз.

И фигуру на замену Тедеско надо искать не на два месяца, а всерьез и надолго.