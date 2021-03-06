Слуцкий рассказал, что у команды не было эйфории после победы над «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом». «Рубин», напомним, готовился к этой игре в Белеке.
— У нас достаточно серьезные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер, — приводит слова тренера сайт казанцев. — Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача — чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии. Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будут играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» — это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами.
— Подготовка в Турции — вынужденная мера?
— Да, пока погодные условия в Казани после такой лютой зимы не позволяют нам качественно провести подготовку. До игры с «Зенитом» будем в Турции, но после игры с «Зенитом» уже будем готовиться в Казани.
— У «Рубина» складывается репутация Робин Гуда: отбирает очки у «богатых» и раздает «бедным»...
— Я не согласен. Команды нижней части мы обыграли в первом круге: и «Арсенал», и «Уфу», и «Ротор». Да, потеряли очки с «Тамбовом». Так что это не совсем соответствует действительности.
— Эйфория уже прошла после победы над «Спартаком»?
— Она прошла через минуту после финального свистка, потому что мы поняли, какое количество людей потеряли на матч с «Зенитом», и уже думали, кем и как их заменить.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-o-sopernike-dumaem-vo-vtoruyu-ochered
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