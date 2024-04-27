Голенков признался, что смотрит в таблицу РПЛ после побед «Ростова»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, когда смотрит за положением команд в таблице РПЛ.

«Смотрю ли таблицу? После выигрышей иногда открываю, порадовать себя», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

После 25 туров «Ростов» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Валерия Карпина на выезде победила «Урал» (1:0) в перенесенном 21-м туре.