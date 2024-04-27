Лангович считает, что «Ростов» может попасть в топ-5 РПЛ

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о шансах команды на попадание в топ-5 турнирной таблице по итогам сезона.

«Топ-5? Идем от игры к игре. Если есть возможность, то почему нет? Надо побеждать в каждом отдельно взятом матче», — цитирует Ланговича «РБ Спорт».

После 25 туров «Ростов» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Валерия Карпина на выезде победила «Урал» (1:0) в перенесенном 21-м туре.