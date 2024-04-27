«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче 26-го тура РПЛ в Москве 28 апреля. Их встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры — в 16.15 мск.

В прямом эфире встречу «Спартак» — «Локомотив» покажут бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Видеотрансляция начнется в 15.15 по московскому времени. Игру также можно будет посмотреть по подписке с 16.05 на телеканале «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события московского дерби 28 апреля.

Красно-белые после 25 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 баллами. «Локомотив» с главным тренером Михаилом Галактионовым находится на четвертой строчке с 41 очком после 25 матчей.

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