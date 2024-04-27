На матч «Динамо» и «Зенита» продано около 17 тысяч билетов

Как стало известно «СЭ», на матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» реализовано около 17 тысяч билетов. В продаже осталось лишь порядка 5000 билетов.

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.