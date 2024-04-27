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Сегодня, 13:33

Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС на официальном сайте опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах 26-го тура РПЛ.

28 апреля (воскресенье)

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

«Динамо» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Балтика» — ЦСКА: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев.

Антон Заболотный (ЦСКА). ЦСКА выдал унылое дерби со «Спартаком» и рискует продлить безвыигрышную серию. «Балтика» весной еще не уступала дома

29 апреля (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Урал»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Андрей Бутенко.

Василий Казарцев и&nbsp;футболисты ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?

«Сочи» — «Факел»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
4
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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