Зделар признался, что планирует построить дома русскую баню
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что хочет построить у себя дома русскую баню.
«Я оценю русские бани на 10 баллов, мне очень нравится. Я дома тоже планирую сделать русскую баню, позову Срджана Бабича тоже», — приводит слова Зделара ТАСС.
29-летний Зделар стал игроком ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе армейцев 30 матчей во всех турнирах.
Ранее серб ответил на вопрос о возможном продлении контракта с ЦСКА. Действующее соглашение Зделара с армейцами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: ТАСС
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