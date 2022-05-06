Будущее российского футбола: непростое, интересное, без Азии. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005—2015 годах — о перспективах спорта номер один в РФ в современных условиях.

Мнение

Спросил у хорошего знакомого, руководителя одного из клубов РПЛ, о том, что он думает о ближайшем будущем нашего футбола после решения УЕФА отстранить российские команды от еврокубков-2022/23. Сказал, что пишу об этом материал. Опрашиваю людей.

Ответ получился емким: «Набей заголовок — и дальше поставь пробел».

Если бы не смайлик, можно подумать, что человек не шутит. Хотя мне и сейчас кажется, что это был не совсем юмор.

Вопросов много, некоторые риторические — это понятно. Но, по крайней мере, есть от чего оттолкнуться. Давайте попробуем, тем более горизонты планирования все равно существуют.

1. Сейчас РФС рассматривает разные варианты — чтобы через какое-то время получить конкретную модель по любому из направлений. Вплоть от турнира «колхозов и совхозов» до перехода в Азиатскую конфедерацию. Все возможные сценарии учитываются, но ни один пока не продвинут конкретно ни в одну сторону. Движение на Восток — одна из рабочих версий, и только. Но все стратегические проекты — Академия РФС или юношеские лиги — укреплены, финансируются и станут развиваться. В ситуации с подвисшим институтом сборных именно детско-юношеский и массовый футбол превращается в главный вопрос, который важен стране, РФС, лично Александру Дюкову. Поскольку речь в любом случае идет о самом массовом виде спорта.

В этом направлении будут прилагаться большие усилия, поскольку тренеры, менеджеры в ДЮСШ и академиях — непаханое поле.

2. Если говорить о футболе клубном, то финансово представители РПЛ защищены неплохо. Кто-то подтвердил свой бюджет на ближайший сезон или сразу на несколько (речь, прежде всего, о лидерах, «Зените» и «Динамо»), кто-то его урезал, как «Спартак» (но все равно сумма более чем внушительная). Кто-то, как «Краснодар», хочет оптимизировать за счет ставки на молодых с заведомо меньшими контрактами. О возможной кончине говорят только в «Уфе» — если башкирский коллектив вылетит в ФНЛ. И понятно почему: существовать в нынешнем виде за счет только бюджетных денег команда не сможет, а при потере места в премьер-лиге иных источников дохода в республике практически не найти.

3. Участие в РПЛ становится гарантом существования клуба — если вести речь о каких-то амбициях. Смотрите сами: поступления от телеправ, букмекеров и нового титульного спонсора позволят жить довольно безбедно — но только пока выступаешь в элитном дивизионе. Условный «Факел», располагая бюджетом в 250-300 миллионов рублей, автоматически получает вдвое большую сумму, повышаясь в классе. А условная же «Уфа», вылетая в ФНЛ, теряет практически все коммерческие источники дохода. Да, есть собственные, а не централизованные спонсоры, но объем вложений минимален.

4. Идея нового турнира, Кубка премьер-лиги, который, по мнению многих, нужен, чтобы выходить на поле два раза в неделю на постоянной основе, хороша, но упирается в закрытые пока аэропорты в нескольких южных городах. Речь в том числе о Краснодаре и Ростове-на-Дону. Если представить, что в РПЛ по итогам сезона-2021/22 поднимутся «Енисей» и «СКА-Хабаровск», да пусть даже только один из них, у клубов начнет рушиться тренировочный процесс. Можно представить, сколько при логистических проблемах на юге надо будет добираться на матчи из Красноярска с Хабаровском и обратно — либо проделывать этот путь в противоположном направлении. Примерно понятно, какими окажутся результаты и качество футбола в таких встречах или в следующих за ними.

5. Вопрос с мораторием на вылет из РПЛ пока окончательно не решен. Дело не только в разных течениях, особенно внизу таблицы. Отстранение от международных соревнований прояснило далеко не все. Предметного разговора внутри лиги о возможности «переезда» в Азию еще не было. Да и планировать что-то вдолгую сейчас сложно.

Но, что важно, деньги есть — особенно на юношеский футбол и премьер-лигу. Амбиции и игроки — тоже. Как и легионеры — сразу уехали те, кто хотел, летом Россию, наверное, покинет кто-то еще, но полного исхода не предвидится. О желании остаться прямо или через агентов уже заявили многие иностранцы.

К переходу в АФК многие относятся без восторга. Потому что процесс небыстрый, преимущества не вполне понятны, а обратный шаг сделать непросто. Да и очень трудно представить, как с нами будут играть австралийские или японские клубы/сборные, где руководство стран занимает антироссийскую позицию. А как туда добираться...

Самый сложный вопрос — это сборные. Первая, молодежная, остальные... Непонятно, с кем им встречаться. Непонятно, сохранится ли у футболистов мотивация откликаться на вызовы.

Очень важно, чтобы кто-то из игроков сейчас отправился за границу. Чтобы РПЛ заработала не только на вход, но и на выход. Западная Европа маловероятна, а вот Турция — вполне. В трансфер туда поверить намного проще, чем, допустим, в «Легию».

Два месяца назад будущее нашего футбола многим представлялось совсем туманным. Но оказалось, что худшие прогнозы — по оттоку денег и отъезду легионеров — не сбылись.

Посмотрим, какие решения примут сейчас — по формату РПЛ, новому турниру и так далее. Ситуация стала более предсказуемой — на этом этапе. Когда наступит следующий, угадать сложно, но ближайший сезон будет внутрироссийским.

Все непросто. Но интересно.

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