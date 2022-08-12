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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:04

РФС разъяснил новый формат БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский футбольный союз опубликовал новый формат проведения БЕТСИТИ Кубка России.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдет в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

Клубы, занявшие первые и вторые места, выйдут в плей-офф «Пути РПЛ»; те, кто займет третьи места, попадут в плей-офф «Пути регионов»; четвертые места выбывают.

Плей-офф «Пути РПЛ» пройдет с февраля по май 2023 года и начнется с четвертьфинальных матчей. На каждой стадии плей-офф РПЛ проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «Пути регионов» (вторые этапы).

Финальный матч Кубка России состоится в июне 2023 года.

БЕТСИТИ Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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