«У наших клубов появится возможность выиграть Лигу чемпионов». Геркус предлагает России вступить в Азиатскую конфедерацию

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о путях развития российского футбола после решения УЕФА отстранить наши клубы от участия в еврокубках, а сборную — от выступлений в Лиге наций.

— У себя в Telegram-канале вы активно агитируете в пользу перехода России в Азиатскую конфедерацию. А пустят ли нас туда? Ждут ли нас там?

— Надо работать в этом направлении. Смотрите, там 47 членов конфедерации. Нам нужно получить большинство. Думаю, все довольно реально. Как минимум там уже есть четыре среднеазиатские федерации футбола. Все они нас поддержат. Плюс есть Китай, Монголия, Иран, Сирия, Северная Корея, Вьетнам, Камбоджа. С остальными можно тоже вести переговоры. То есть как минимум союзников у нас хватает. Индия к нам позитивно относится.

— Но есть и Япония.

— Допустим, Япония и Австралия будут против. Возможно, и Южная Корея. Но, насколько понимаю, нам нужно заручиться поддержкой половины членов конфедерации. Это число набирается. Арабские страны по большей части за нас. Мы же живем не в абстрактном мире. Так? Где нам реальнее сейчас набрать половину голосов? В УЕФА или в Азии? По-моему, ответ очевиден. Ну кто в Европе встанет в этом вопросе на нашу сторону? Сербия, Венгрия, Черногория? Может быть, Молдавия, Греция...

— Но при этом вашу идею по поводу азиатского вектора поддерживают далеко не все.

— Понимаю это. Но предлагайте тогда свои аргументы.

— Процитирую вам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова: «Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классами «А» и «Б». Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже».

— Готов поспорить. Это не так. Мы хотим из класса «Ноль» перейти в класс «Б». Сейчас, увы, мы — нигде. Если есть выбор, остаться ни с чем или попробовать пробиться в Азию, то я за второй вариант. Мне кажется, это логично. Если бы был реальный выбор между Европой и Азией, то Колосков, безусловно, был бы прав. Но сейчас мы имеем то, что имеем...

— Тогда еще один аргумент Колоскова: «Денег нет, перелеты огромные, престиж меньше. Поэтому данный вопрос не стоит того, чтобы его обсуждать».

— Во-первых, на клубном уровне, на уровне азиатской Лиги чемпионов частично перелеты субсидируются. Во-вторых, не все так сложно с логистикой. Все группы поделены на регионы. Восточная Азия играет с восточной, западная — с западной. То есть в Австралию нам лететь не придется. Во всяком случае, на ранних стадиях.

— Насколько это все финансово выгодно?

— Понятно, что призовые там гораздо меньше, чем в Европе. Но в Европе мы вообще ничего сейчас не получим. Поэтому опять же надо выбирать в пользу Азии.

— Матчи сборной России против азиатских команд вызовут интерес в нашей стране?

— Есть любопытные игры. Например, с тем же Узбекистаном. И там он соберет кучу людей, и у нас тоже. Мы соседи. А с Ираном разве не интересно встретиться? С той же Японией?

— Думаете, в России будут смотреть матчи Азиатской ЛЧ?

— Ну а почему нет? Пустые даты — чем их заполнять? Да, наверное, серьезную выручку такие матчи клубам не принесут. С другой стороны, раньше же, в советские времена, наши команды часто ездили во всякие турне, зарабатывали репутацию. То есть футбол всех объединял. Традиции можно возродить. Это как минимум любопытно. Но самое главное даже не это.

— А что же?

— У российских футболистов впервые за несколько поколений возникнет перспектива выиграть турнир.

— «Зенит» наконец-то выиграет Лигу чемпионов?

— Необязательно «Зенит». Может быть, команда, которая сейчас займет второе место в РПЛ. Да, там деньги небольшие. Но это престиж для игроков, клуба. Это же трофей!

А во-вторых, ты можешь попасть на клубный чемпионат мира ФИФА. Разве плохая перспектива? Мы будем представлять там не только Россию, а весь континент. Это не так уж мало. Здоровые амбиции. Если бы я сейчас руководил клубом и возникла такая возможность, я бы с удовольствием поиграл в Азиатской ЛЧ.

Можно же вписать интересную страницу в историю. Например, в столетнюю историю. Потом тебя спросят: «А что вы сделали за 100 лет?» «А мы выиграли Лигу чемпионов. Да, Азиатскую, но это тоже титул». Мне как болельщику было бы любопытно взглянуть на то, как мы смотримся на фоне заведомо слабых, как мы считаем, соперников. Повторю свой вопрос. Если мы окажемся самой сильной азиатской футбольной страной, разве это плохо? Для нашей самооценки, самосознания? Мы знаем себе цену в Европе — она не самая высокая. Но при этом если мы можем стать выше Китая, Индии, Японии? Нормальная история. Да и игроков перспективных на этом рынке присмотрим.

— А что тогда делать с форматом РПЛ? Оставить все как есть или расширяться?

— Ничего плохого в расширении я не вижу. Добавить две команды, получить еще четыре матча. Не думаю, что кто-то сильно устанет. Зато поддержим регионы. В небольшие города приедут московские клубы, «Зенит».

— А интересно будет смотреть игру «Уфа» — «Оренбург»? Не упадет ли зрелищность?

— «Уфа» — «Оренбург» — пожалуй, спорное зрелище. Да. Но зато в регионах увеличится число игр с участием того же «Спартака» или «Зенита». То есть где-то зрелищность просядет, а где-то подрастет. Допустим, в РПЛ появится Воронеж. Вы представляете, сколько лет там не видели «Спартак»? Футбольный город достоин таких игр

— Много ли легионеров покинет РПЛ летом?

— Думаю, основной отток иностранцев уже случился. Наверное, будут какие-то разовые акции.

— Зенитовские бразильцы останутся?

— У «Зенита» могут возникнуть проблемы. С другой стороны, бразильцы играют и в Японии, и в Китае, и в европейских клубах, которые не участвуют в Лиге чемпионов. Так что вопрос неоднозначный.

Решение УЕФА противное и неприятное. Но нам остается его принять. В принципе, чуда не случилось, это все ожидалось... Значит, нам надо что-то придумать. Движение в сторону Азии — как один из вариантов.