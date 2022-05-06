«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге. «Зенит» победит даже вторым составом. Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов и адвокат Александр Добровинский.

«Крылья Советов» — «Динамо»

Вячеслав Чанов — 1:2. «Динамо» еще борется за сохранение второго места, победа московскому клубу нужнее, он мотивированнее.

Александр Добровинский — 1:2. Думаю, «Динамо» отступать некуда. После двух поражений будет победа.

«Урал» — «Спартак»

Вячеслав Чанов — 1:1. Думаю, здесь будет ничья. «Урал» играет дома, да и у него в последнее время появилась уверенность, даже удалось обыграть «Динамо».

Александр Добровинский — 1:1. Команды разойдутся миром. Я давно говорил, что тренер «Спартака» Паоло Ваноли — явление временное. Игра красно-белых при нем не улучшилась.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

Вячеслав Чанов — 2:1. Поставил бы на «Нижний Новгород». Он играет при своих зрителях, очки команде нужны. Сезон у «Нижнего» складывается довольно удачно, подопечные Кержакова не хотят вылететь из-за неудач в концовке.

Александр Добровинский — 1:2. Соперники будут играть в открытый футбол, а «Ахмат» в нем сильнее.

«Зенит» — «Химки»

Вячеслав Чанов — 3:1. Здесь я поставил бы на «Зенит». Он достиг цели, но игрокам точно хочется еще посмаковать чемпионство при своих болельщиках.

Александр Добровинский — 2:0. Наверное, «Зенит» выйдет вторым составом, но игроки будут раскрепощены. Питерцы добудут еще одну уверенную победу.

ЦСКА — «Сочи»

Вячеслав Чанов — 1:0. У меня красно-синее сердце, естественно, буду ставить на ЦСКА. Очень хотелось бы, чтобы вышел травмировавшийся в последнем туре Игорь Акинфеев, это придаст армейцам уверенности.

Александр Добровинский — 2:2. ЦСКА показывает не очень хорошую игру в последнее время, но матч с «Динамо» вышел удивительным. Здесь будет решаться не только судьба второго и третьего места, но и судьба главного тренера армейцев Алексея Березуцкого. Думаю, результативная ничья.

«Уфа» — «Ростов»

Вячеслав Чанов — 1:2. Тут я поставил бы на «Ростов». У вратаря «Уфы» Александра Беленова серьезная травма, это повлияет на командные действия. К тому же ростовчане хорошо выглядят на выезде.

Александр Добровинский — 1:2. «Ростов» выиграет, клуб поверил в своего тренера. Валерию Карпину нужно хорошо завершить сезон.

«Арсенал» — «Краснодар»

Вячеслав Чанов — 2:0. «Краснодар» без легионеров не всегда играет как следует. А тулякам уже некуда отступать, они выиграют.

Александр Добровинский — 1:2. Обескровленный «Краснодар» наигрывает молодежь и показывает открытый футбол. Если команда соберется, она выиграет.

«Локомотив» — «Рубин»

Вячеслав Чанов — 2:0. «Рубин» в концовке подрастерялся. Результат 0:6 в прошлом туре говорит сам за себя. «Локомотив» выиграет с разницей в два мяча.

Александр Добровинский — 0:0. «Локомотив» должен оправдаться перед болельщиками за последние результаты. «Рубин» уже не оправдает ничто. Команды будут биться до последнего и сыграют вничью.