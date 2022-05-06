«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге. «Зенит» победит даже вторым составом. Прогнозы на 28-й тур РПЛ
Вячеслав Чанов — 1:2. «Динамо» еще борется за сохранение второго места, победа московскому клубу нужнее, он мотивированнее.
Александр Добровинский — 1:2. Думаю, «Динамо» отступать некуда. После двух поражений будет победа.
Вячеслав Чанов — 1:1. Думаю, здесь будет ничья. «Урал» играет дома, да и у него в последнее время появилась уверенность, даже удалось обыграть «Динамо».
Александр Добровинский — 1:1. Команды разойдутся миром. Я давно говорил, что тренер «Спартака» Паоло Ваноли — явление временное. Игра красно-белых при нем не улучшилась.
Вячеслав Чанов — 2:1. Поставил бы на «Нижний Новгород». Он играет при своих зрителях, очки команде нужны. Сезон у «Нижнего» складывается довольно удачно, подопечные Кержакова не хотят вылететь из-за неудач в концовке.
Александр Добровинский — 1:2. Соперники будут играть в открытый футбол, а «Ахмат» в нем сильнее.
Вячеслав Чанов — 3:1. Здесь я поставил бы на «Зенит». Он достиг цели, но игрокам точно хочется еще посмаковать чемпионство при своих болельщиках.
Александр Добровинский — 2:0. Наверное, «Зенит» выйдет вторым составом, но игроки будут раскрепощены. Питерцы добудут еще одну уверенную победу.
Вячеслав Чанов — 1:0. У меня красно-синее сердце, естественно, буду ставить на ЦСКА. Очень хотелось бы, чтобы вышел травмировавшийся в последнем туре Игорь Акинфеев, это придаст армейцам уверенности.
Александр Добровинский — 2:2. ЦСКА показывает не очень хорошую игру в последнее время, но матч с «Динамо» вышел удивительным. Здесь будет решаться не только судьба второго и третьего места, но и судьба главного тренера армейцев Алексея Березуцкого. Думаю, результативная ничья.
Вячеслав Чанов — 1:2. Тут я поставил бы на «Ростов». У вратаря «Уфы» Александра Беленова серьезная травма, это повлияет на командные действия. К тому же ростовчане хорошо выглядят на выезде.
Александр Добровинский — 1:2. «Ростов» выиграет, клуб поверил в своего тренера. Валерию Карпину нужно хорошо завершить сезон.
Вячеслав Чанов — 2:0. «Краснодар» без легионеров не всегда играет как следует. А тулякам уже некуда отступать, они выиграют.
Александр Добровинский — 1:2. Обескровленный «Краснодар» наигрывает молодежь и показывает открытый футбол. Если команда соберется, она выиграет.
Вячеслав Чанов — 2:0. «Рубин» в концовке подрастерялся. Результат 0:6 в прошлом туре говорит сам за себя. «Локомотив» выиграет с разницей в два мяча.
Александр Добровинский — 0:0. «Локомотив» должен оправдаться перед болельщиками за последние результаты. «Рубин» уже не оправдает ничто. Команды будут биться до последнего и сыграют вничью.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0