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«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге. «Зенит» победит даже вторым составом. Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Вячеслав Чанов и Александр Добровинский сделали прогнозы на матчи 28-го тура РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Урал» — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов и адвокат Александр Добровинский.

«Крылья Советов» — «Динамо»

Вячеслав Чанов — 1:2. «Динамо» еще борется за сохранение второго места, победа московскому клубу нужнее, он мотивированнее.

Александр Добровинский — 1:2. Думаю, «Динамо» отступать некуда. После двух поражений будет победа.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

«Урал» — «Спартак»

Вячеслав Чанов — 1:1. Думаю, здесь будет ничья. «Урал» играет дома, да и у него в последнее время появилась уверенность, даже удалось обыграть «Динамо».

Александр Добровинский — 1:1. Команды разойдутся миром. Я давно говорил, что тренер «Спартака» Паоло Ваноли — явление временное. Игра красно-белых при нем не улучшилась.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

Вячеслав Чанов — 2:1. Поставил бы на «Нижний Новгород». Он играет при своих зрителях, очки команде нужны. Сезон у «Нижнего» складывается довольно удачно, подопечные Кержакова не хотят вылететь из-за неудач в концовке.

Александр Добровинский — 1:2. Соперники будут играть в открытый футбол, а «Ахмат» в нем сильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Ахмат

«Зенит» — «Химки»

Вячеслав Чанов — 3:1. Здесь я поставил бы на «Зенит». Он достиг цели, но игрокам точно хочется еще посмаковать чемпионство при своих болельщиках.

Александр Добровинский — 2:0. Наверное, «Зенит» выйдет вторым составом, но игроки будут раскрепощены. Питерцы добудут еще одну уверенную победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

ЦСКА — «Сочи»

Вячеслав Чанов — 1:0. У меня красно-синее сердце, естественно, буду ставить на ЦСКА. Очень хотелось бы, чтобы вышел травмировавшийся в последнем туре Игорь Акинфеев, это придаст армейцам уверенности.

Александр Добровинский — 2:2. ЦСКА показывает не очень хорошую игру в последнее время, но матч с «Динамо» вышел удивительным. Здесь будет решаться не только судьба второго и третьего места, но и судьба главного тренера армейцев Алексея Березуцкого. Думаю, результативная ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

«Уфа» — «Ростов»

Вячеслав Чанов — 1:2. Тут я поставил бы на «Ростов». У вратаря «Уфы» Александра Беленова серьезная травма, это повлияет на командные действия. К тому же ростовчане хорошо выглядят на выезде.

Александр Добровинский — 1:2. «Ростов» выиграет, клуб поверил в своего тренера. Валерию Карпину нужно хорошо завершить сезон.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Ростов

«Арсенал» — «Краснодар»

Вячеслав Чанов — 2:0. «Краснодар» без легионеров не всегда играет как следует. А тулякам уже некуда отступать, они выиграют.

Александр Добровинский — 1:2. Обескровленный «Краснодар» наигрывает молодежь и показывает открытый футбол. Если команда соберется, она выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Краснодар

«Локомотив» — «Рубин»

Вячеслав Чанов — 2:0. «Рубин» в концовке подрастерялся. Результат 0:6 в прошлом туре говорит сам за себя. «Локомотив» выиграет с разницей в два мяча.

Александр Добровинский — 0:0. «Локомотив» должен оправдаться перед болельщиками за последние результаты. «Рубин» уже не оправдает ничто. Команды будут биться до последнего и сыграют вничью.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Добровольский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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