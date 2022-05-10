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«Локомотив» — «Рубин»: арбитр Левников ошибочно не наказал гостей 11-метровым

Арбитр Левников ошибочно не наказал «Рубин» пенальти в матче РПЛ с «Локомотивом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Судья Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 31-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (1:0) арбитр Кирилл Левников принял ошибочное решение, не наказав казанскую команду 11-метровым ударом.

Судья не заметил, что после удара Наира Тикнизяна в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с ладонью левой руки Георгия Зотова. Рука находилась в неестественном положении — была отставлена. Следовало назначить пенальти и вынести Зотову предупреждение.

Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Александр Богданов не вмешались в действия Левникова.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин
Голы
Миранчук, 87 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Мампасси Магкеев Тикнизян Петров (Бека Бека, 46) Бабкин (Миранчук, 46) Карпукас (Куликов, 90+2) Керк Кухта (Жемалетдинов, 85) Изидор
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев Зотов Тальби Ломовицкий (Бакаев, 63) Зуев Абильдгор Самошников Кучаев (Онугха, 78) Лисакович
Предупреждения
Тикнизян 43’, Миранчук 84’, Мампасси 90’, Магкеев 90+4’  -  Зуев 75’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Богданов (Верея)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Кирилл Левников
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
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15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
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