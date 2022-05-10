Арбитр Левников ошибочно не наказал «Рубин» пенальти в матче РПЛ с «Локомотивом»

На 31-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (1:0) арбитр Кирилл Левников принял ошибочное решение, не наказав казанскую команду 11-метровым ударом.

Судья не заметил, что после удара Наира Тикнизяна в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с ладонью левой руки Георгия Зотова. Рука находилась в неестественном положении — была отставлена. Следовало назначить пенальти и вынести Зотову предупреждение.

Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Александр Богданов не вмешались в действия Левникова.