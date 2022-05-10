«Локомотив» — «Рубин»: арбитр Левников ошибочно не наказал гостей 11-метровым
Арбитр Левников ошибочно не наказал «Рубин» пенальти в матче РПЛ с «Локомотивом»
На 31-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (1:0) арбитр Кирилл Левников принял ошибочное решение, не наказав казанскую команду 11-метровым ударом.
Судья не заметил, что после удара Наира Тикнизяна в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с ладонью левой руки Георгия Зотова. Рука находилась в неестественном положении — была отставлена. Следовало назначить пенальти и вынести Зотову предупреждение.
Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Александр Богданов не вмешались в действия Левникова.
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|14.05
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|14.05
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|
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