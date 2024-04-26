Газзаев о «Спартаке» при Слишковиче: «После Абаскаля улучшился эмоциональный фон»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» при Владимире Слишковиче.

— Преобразился ли «Спартак» при Слишковиче?

— После Абаскаля, видимо, улучшился эмоциональный фон. Игроки раскрепостились. Но так часто бывает при смене тренера. А о каких-то глобальных изменениях в игре говорить не приходится. Посмотрим, как «Спартак» проведет концовку чемпионата. Результаты и повлияют на дальнейшую судьбу Слишковича.

— Кто понравился в «Спартаке»?

— Опять же, можно говорить только о защитниках. Дуарте был неплох. Вот его, наверное, и выделю.

— Что скажете о судействе Казарцева?

— Мне кажется, ему было сложно. Как-то по-разному он трактовал эпизоды. Не просматривалось единой линии. Не выдержал давления со стороны обеих команд.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (0:0). На данный момент команда с 39 очками занимает шестое место в чемпионате России.