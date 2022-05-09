Лев Лещенко предложил Егору Криду записать трек про «Динамо»

Известный исполнитель Егор Крид в своем Telegram-канале рассказал о том, что возможно скоро запишет новую песню. И этот трек может быть связан с футбольным клубом «Динамо».

«Только что встретил в Аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он, конечно. Сказал, видел меня на матчах «Динамо» и предложил сделать трек (типо гимна), чтобы весь стадион пел. Легенда», — написал Крид.

Поклонники в комментариях поддержали эту идею, и написали, что будут ждать новую композицию.