Лев Лещенко предложил Егору Криду записать трек про «Динамо»
Известный исполнитель Егор Крид в своем Telegram-канале рассказал о том, что возможно скоро запишет новую песню. И этот трек может быть связан с футбольным клубом «Динамо».
«Только что встретил в Аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он, конечно. Сказал, видел меня на матчах «Динамо» и предложил сделать трек (типо гимна), чтобы весь стадион пел. Легенда», — написал Крид.
Поклонники в комментариях поддержали эту идею, и написали, что будут ждать новую композицию.
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|
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|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
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|
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|7
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|
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|12
|8
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|12
|2
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|34-37
|38
|
9
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|28
|10
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|37
|
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|
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|
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|
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|5
|15
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|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
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|Арсенал
|28
|5
|8
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|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
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|
Краснодар – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
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Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
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Краснодар
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|1
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