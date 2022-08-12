Объясняем новый формат БЕТСИТИ Кубка России. Как можно вылететь из турнира, но выиграть его?

РФС утвердил регламент второго по значимости соревнования страны. Новая структура — запутанная.

Бывший Кубок лиги

Начнем с главного. В сезоне-2022/23 БЕТСИТИ Кубок России мутирует, потому что РФС решил заполнить пустующий календарь. Как известно, наши клубы отстранили от еврокубков, поэтому в середине недель появилось множество дыр. Кроме того, новая модель Кубка принесет его создателям и участникам больше денег — в нем будет заметно больше топ-матчей, чем могло бы быть при классическом формате.

Летом лига всерьез рассматривала создание дополнительного турнира — Кубка РПЛ. Уже тогда многих смущала сложная структура его проведения — с двойным выбыванием. В итоге от идеи Кубка лиги было решено отказаться, но формат адаптировали под Кубок России. Если изначально в турнире должны были принимать участие лишь 16 участников премьер-лиги, то теперь в него вовлечено гораздо больше. Если быть точным, 103 клуба со всей страны.

Формат обновленного Кубка России по футболу. Фото БЕТСИТИ Кубок России, Telegram БЕТСИТИ Кубок России, Фото Telegram

Путь РПЛ

Нет смысла спорить с тем, что даже красиво нарисованная схема выглядит громоздкой. Но на самом деле сложности начинаются только весной, после группового этапа. До этого — все просто.

Главное, что нужно знать об осеннем этапе Кубка России, — он разделен на две половины. Верхняя часть сетки называется Путем РПЛ, нижняя — Путем регионов.

Вверху все привычно: 16 клубов премьер-лиги будут разбиты на четыре группы. Сейчас их рассортировали по корзинам в соответствии с местами, занятыми в прошлом чемпионате: к примеру, в первую попали «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Краснодар».

Путь РПЛ в БЕТСИТИ Кубке России. БЕТСИТИ Кубок России, Фото Telegram

На первой стадии команды РПЛ проведут по шесть матчей — три дома и три на выезде. Примерные даты игр известны: групповой этап стартует 31 августа, а завершится 19 ноября — за день до начала чемпионата мира.

Две лучшие команды каждого квартета напрямую проходят в плей-офф Пути РПЛ, третье место отправляется в плей-офф Пути регионов, четвертое выбывает совсем. Аналогичный формат действует в Лиге чемпионов, так что ничего нового нет.

Путь регионов

Внизу все еще проще. В Пути регионов самая примитивная схема из возможных — в каждом раунде до 1/8 финала включительно соперники играют по одному матчу на вылет. Как и всегда, на самых ранних этапах друг с другом встречаются любительские команды и представители второй лиги, а с 4-го раунда (1/32 финала) подключаются все 17 клубов первой лиги («Краснодар-2» не участвует в турнире).

Матч открытия Кубка пройдет уже 16 августа — медиакоманда «Амкал» сыграет с красногорским «Зорким». 16 ноября запланированы встречи 6-го раунда (1/8 финала), по итогам которых определятся четыре участника следующей стадии — плей-офф Пути регионов.

Четвертьфинал и полуфинал

По итогам ноября в борьбе за Кубок останутся лишь 16 команд. Восемь из них — с первого и второго мест группового этапа — в плей-офф Пути РПЛ. Четыре команды с третьих мест — в Пути регионов. К ним добавятся еще четыре команды из числа лучших клубов низших лиг. Таким образом, в верхней части сетки будут играть восемь клубов РПЛ, в нижней — четыре клуба РПЛ и четыре клуба первой лиги/второй лиги/любителей.

До этого момента все относительно просто, так как Пути обособленны. Дальше — сложнее, потому что с февраля они начинают пересекаться, но при этом продолжают проходить параллельно друг другу.

Плей-офф Пути РПЛ выглядит привычно: в четвертьфинале четыре первых места групп встретятся с четырьмя вторыми местами дома и на выезде. По итогам этих игр четыре победителя выйдут в полуфинал, а четыре проигравших вылетят в нижнюю половину сетки.

Плей-офф Пути регионов выглядит необычно. Четвертьфинал пройдет в два этапа. На первом четыре третьих места групп (клубы РПЛ) встретятся с четырьмя лучшими командами Пути регионов (клубы низших лиг). Важно, что они продолжают играть в один матч, как и до этого в нижней сетке. Четыре проигравших вылетают совсем, четыре победителя проходят во второй этап 1/4 и снова играют там в один матч с только что выбывшими из 1/4 финала Пути РПЛ. То есть все клубы премьер-лиги, которые заняли на групповом этапе два первых места, сначала будут вылетать из Пути РПЛ в Путь регионов и только оттуда — насовсем. Это и есть система «двойного выбывания», которую РФС заимствует из киберспорта.

Полуфиналы пройдут по аналогичной схеме. В Пути регионов снова два этапа: на первом четыре оставшиеся команды играют друг с другом в один матч, два победителя проходят во второй этап. А в Пути РПЛ четверо выживших встретятся друг с другом дважды — дома и в гостях. Два победителя выходят в финал Пути РПЛ, два проигравших вылетают во второй этап полуфинала Пути регионов.

Четыре финала

Наконец, решающие игры. На этой стадии в борьбе за Кубок останутся только четыре клуба: по два в Пути РПЛ и Пути регионов. Здесь начинается самое любопытное.

Как и раньше, в Пути РПЛ соперники сыграют дома и в гостях. Победитель двухраундового противостояния проходит дальше и становится первым суперфиналистом, а проигравший выбывает на низшую ступень.

Опять же, как и раньше, в Пути регионов соперники проведут один матч. Проигравший покинет сетку, а победитель встретится с неудачником финала Пути РПЛ. И только здесь определится второй суперфиналист.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Получается, что на этой стадии, до суперфинала, мы увидим сразу три финала — один двухраундовый в Пути РПЛ и два однораундовых в Пути регионов. И теоретически уступивший в финале Пути РПЛ может победить в одном матче последнюю оставшуюся команду в Пути регионов и все равно выйти в суперфинал.

И уже там, в решающей игре, все будет как обычно: чемпионы двух путей в одной игре решат, кто возьмет Кубок России. Хотя бы в этом новый формат турнира идентичен старому. Но велика вероятность, что Кубок выиграет команда, вылетевшая ранее. И в этом — существенное отличие нового соревнования.