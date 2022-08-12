Объясняем новый формат БЕТСИТИ Кубка России. Как можно вылететь из турнира, но выиграть его?
Бывший Кубок лиги
Начнем с главного. В сезоне-2022/23 БЕТСИТИ Кубок России мутирует, потому что РФС решил заполнить пустующий календарь. Как известно, наши клубы отстранили от еврокубков, поэтому в середине недель появилось множество дыр. Кроме того, новая модель Кубка принесет его создателям и участникам больше денег — в нем будет заметно больше топ-матчей, чем могло бы быть при классическом формате.
Летом лига всерьез рассматривала создание дополнительного турнира — Кубка РПЛ. Уже тогда многих смущала сложная структура его проведения — с двойным выбыванием. В итоге от идеи Кубка лиги было решено отказаться, но формат адаптировали под Кубок России. Если изначально в турнире должны были принимать участие лишь 16 участников премьер-лиги, то теперь в него вовлечено гораздо больше. Если быть точным, 103 клуба со всей страны.
Путь РПЛ
Нет смысла спорить с тем, что даже красиво нарисованная схема выглядит громоздкой. Но на самом деле сложности начинаются только весной, после группового этапа. До этого — все просто.
Главное, что нужно знать об осеннем этапе Кубка России, — он разделен на две половины. Верхняя часть сетки называется Путем РПЛ, нижняя — Путем регионов.
Вверху все привычно: 16 клубов премьер-лиги будут разбиты на четыре группы. Сейчас их рассортировали по корзинам в соответствии с местами, занятыми в прошлом чемпионате: к примеру, в первую попали «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Краснодар».
На первой стадии команды РПЛ проведут по шесть матчей — три дома и три на выезде. Примерные даты игр известны: групповой этап стартует 31 августа, а завершится 19 ноября — за день до начала чемпионата мира.
Две лучшие команды каждого квартета напрямую проходят в плей-офф Пути РПЛ, третье место отправляется в плей-офф Пути регионов, четвертое выбывает совсем. Аналогичный формат действует в Лиге чемпионов, так что ничего нового нет.
Путь регионов
Внизу все еще проще. В Пути регионов самая примитивная схема из возможных — в каждом раунде до 1/8 финала включительно соперники играют по одному матчу на вылет. Как и всегда, на самых ранних этапах друг с другом встречаются любительские команды и представители второй лиги, а с 4-го раунда (1/32 финала) подключаются все 17 клубов первой лиги («Краснодар-2» не участвует в турнире).
Матч открытия Кубка пройдет уже 16 августа — медиакоманда «Амкал» сыграет с красногорским «Зорким». 16 ноября запланированы встречи 6-го раунда (1/8 финала), по итогам которых определятся четыре участника следующей стадии — плей-офф Пути регионов.
Четвертьфинал и полуфинал
По итогам ноября в борьбе за Кубок останутся лишь 16 команд. Восемь из них — с первого и второго мест группового этапа — в плей-офф Пути РПЛ. Четыре команды с третьих мест — в Пути регионов. К ним добавятся еще четыре команды из числа лучших клубов низших лиг. Таким образом, в верхней части сетки будут играть восемь клубов РПЛ, в нижней — четыре клуба РПЛ и четыре клуба первой лиги/второй лиги/любителей.
До этого момента все относительно просто, так как Пути обособленны. Дальше — сложнее, потому что с февраля они начинают пересекаться, но при этом продолжают проходить параллельно друг другу.
Плей-офф Пути РПЛ выглядит привычно: в четвертьфинале четыре первых места групп встретятся с четырьмя вторыми местами дома и на выезде. По итогам этих игр четыре победителя выйдут в полуфинал, а четыре проигравших вылетят в нижнюю половину сетки.
Плей-офф Пути регионов выглядит необычно. Четвертьфинал пройдет в два этапа. На первом четыре третьих места групп (клубы РПЛ) встретятся с четырьмя лучшими командами Пути регионов (клубы низших лиг). Важно, что они продолжают играть в один матч, как и до этого в нижней сетке. Четыре проигравших вылетают совсем, четыре победителя проходят во второй этап 1/4 и снова играют там в один матч с только что выбывшими из 1/4 финала Пути РПЛ. То есть все клубы премьер-лиги, которые заняли на групповом этапе два первых места, сначала будут вылетать из Пути РПЛ в Путь регионов и только оттуда — насовсем. Это и есть система «двойного выбывания», которую РФС заимствует из киберспорта.
Полуфиналы пройдут по аналогичной схеме. В Пути регионов снова два этапа: на первом четыре оставшиеся команды играют друг с другом в один матч, два победителя проходят во второй этап. А в Пути РПЛ четверо выживших встретятся друг с другом дважды — дома и в гостях. Два победителя выходят в финал Пути РПЛ, два проигравших вылетают во второй этап полуфинала Пути регионов.
Четыре финала
Наконец, решающие игры. На этой стадии в борьбе за Кубок останутся только четыре клуба: по два в Пути РПЛ и Пути регионов. Здесь начинается самое любопытное.
Как и раньше, в Пути РПЛ соперники сыграют дома и в гостях. Победитель двухраундового противостояния проходит дальше и становится первым суперфиналистом, а проигравший выбывает на низшую ступень.
Опять же, как и раньше, в Пути регионов соперники проведут один матч. Проигравший покинет сетку, а победитель встретится с неудачником финала Пути РПЛ. И только здесь определится второй суперфиналист.
Получается, что на этой стадии, до суперфинала, мы увидим сразу три финала — один двухраундовый в Пути РПЛ и два однораундовых в Пути регионов. И теоретически уступивший в финале Пути РПЛ может победить в одном матче последнюю оставшуюся команду в Пути регионов и все равно выйти в суперфинал.
И уже там, в решающей игре, все будет как обычно: чемпионы двух путей в одной игре решат, кто возьмет Кубок России. Хотя бы в этом новый формат турнира идентичен старому. Но велика вероятность, что Кубок выиграет команда, вылетевшая ранее. И в этом — существенное отличие нового соревнования.