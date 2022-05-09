«Зенит»: все легионеры останутся на следующий сезон? Инсайды «СЭ»

Прогнозируем будущее иностранных футболистов сине-бело-голубых.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

Хорошие условия

У чемпионов России есть восемь зарубежных игроков. Один из них, Нуралы Алип, не считается легионером, так как Казахстан входит в ЕАЭС. Его арендное соглашение с «Зенитом» заканчивается в конце 2022 года, так что летом Алип никуда не уйдет. Команде не хватает центральных защитников, а он сам неплохо играл в последних матчах.

Но будущее Алипа и не зависело от того, пустят ли «Зенит» в еврокубки. С остальными семью футболистами-легионерами сложнее: они переезжали в Санкт-Петербург в том числе потому, что хотели играть в Лиге чемпионов. Хотя это и не основная причина.

Давайте честно: российские команды прежде всего привлекают иностранцев большими зарплатами. У Халка в период расцвета хватало предложений от клубов европейских топ-лиг, но он выбрал «Зенит», а затем Шанхай. И не потому, что обожает Россию и Китай.

У всех семи легионеров «Зенита» приличные оклады и длительные контракты (только у Ловрена он заканчивается через год, а у остальных позже). Но самое главное — их зарплаты зафиксированы в евро, причем по курсу, который сейчас превышает курс Центробанка. Если бы прописанный курс был меньше официального ЦБ, то легионеры получали бы меньше, а сейчас — все в порядке. Сложности есть только с переводом денег на зарубежные счета родным, но и здесь есть выходы.

Клаудиньо и Малком. Фото ФК «Зенит»

Бразильцы — почти вне зоны риска

Латиноамериканцы прекрасно чувствуют себя вдали от родины, так как постоянно общаются друг с другом, проводят много времени вместе. Это тоже важный фактор в пользу их сохранения. Но, конечно, у каждого своя ситуация. Поэтому пройдусь по каждому.

Начну с тех, у кого, по моей информации, почти стопроцентная вероятность остаться в «Зените». Их четверо: Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо и Юри Алберто.

Дуглас в Санкт-Петербурге живет уже три года (из иностранцев только Барриос пришел в «Зенит» раньше). Вся его семья тоже в Петербурге, ей нравится в России, минувшей осенью у Сантосов родилась вторая дочка. К самоотдаче Дугласа вопросов ни у кого нет, болельщики и тренерский штаб его высоко ценят. Сантос — скромный лидер команды, у него есть все шансы в будущем получить капитанскую повязку на постоянной основе (сейчас бразилец ее надевает, лишь когда на поле нет Ловрена, Дзюбы и Кержакова). В Европе 28-летний защитник уже поиграл, пусть и не в топ-клубах. Полгода назад Сантос продлил контракт с «Зенитом» до 2026 года.

Малком пришел в «Зенит» на месяц позже Дугласа. Первые два сезона прошли для него неудачно — травмы и невысокая результативность негативно влияли на отношение болельщиков к нему. Но в этом сезоне Малком совершил качественный скачок. Он не раз говорил, что ему нравится в Санкт-Петербурге, как и его возлюбленной Летисии. Но на 25-летнего вингера может быть спрос в Европе, а сборная Бразилии рискует окончательно отдалиться от Малкома.

Дуглас Сантос. Фото ФК «Зенит»

У Клаудиньо похожая ситуация. Их с Малкомом общий агент едва ли не каждые два дня подчеркивает, что оба останутся в «Зените». Но многое зависит от других клубов: Клаудиньо провел сильный год в РПЛ, у него тоже наверняка будут предложения (особенно если ФИФА разрешит иностранцам уезжать из России без компенсации), он тоже потенциальный футболист сборной Бразилии.

Юри Алберто и полугода не провел в «Зените». 21-летний форвард только начинает путь в Европе, на чемпионат мира его едва ли вызовут, так что беспокоить его может только отстранение российских команд от еврокубков. Алберто уже сам сказал, что намерен остаться в клубе, первыми месяцами он очень доволен.

Неоднозначная ситуация — у Ловрена и в тренерском штабе

У Вендела вероятность ухода чуть выше, чем у остальных бразильцев. 24-летний полузащитник широко востребован в Европе — за ним еще во времена «Спортинга» охотились европейские топ-клубы, которые могут воспользоваться геополитической ситуацией и переманить Вендела к себе. О Барриосе можно сказать все то же самое — колумбиец хоть и продлил контракт до 2026 года, но все еще остается лакомым куском для европейских топ-клубов. В общем, и Вендел, и Барриос могут уйти лишь по причине своего высокого уровня.

Наконец, Ловрен. У действующего капитана «Зенита» самая сложная ситуация из всех легионеров. Если Бразилия и Колумбия не вводили никаких санкций против России, то Хорватия, к примеру, высылала из страны российских дипломатов. А местная газета Jutarnji list оскорбила лично Ловрена за то, что он не расторгает контракт с «Зенитом». На это Деян ответил, что будет судиться с изданием, и высказался за свободу слова. Футболиста даже поддержал Хорватский футбольный союз. Этой весной Ловрен не играл из-за травмы — сперва он восстанавливался у себя дома, и многие решили, что он не вернется. Однако хорват в Питере, в субботу он произнес благодарственную речь перед болельщиками и даже не намекает на уход. Контракт Ловрена с «Зенитом» действует еще год.

Деян Ловрен. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Выходит, что вероятность ухода каждого из семи легионеров «Зенита» не очень высока. Кто-то, как Дуглас Сантос, точно останется, а будущее остальных зависит только от заманчивости предложений — впрочем, как и в любое другое трансферное окно.

Но нельзя забывать о тренерском штабе, ведь там тоже есть иностранцы. Обрусевший бразилец Виллиам де Оливейра никуда не уйдет — у него в России семья, а в прошлом году ассистент Семака получил российское гражданство. Из дальнего зарубежья в штабе числятся три тренера по физподготовке: испанец Альберто Наварро, а также итальянцы Иван Карминати и Андреа Сканавино. И последнего подозрительно давно не видно ни на скамейке «Зенита», ни на фотографиях с тренировок. Вполне возможно, летом штаб «Зенита» будет незначительно обновлен.