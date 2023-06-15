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Хохлов — о расширении РПЛ: «Хочется, чтобы у нас было больше игр»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов считает, что РПЛ стоит расширить до 18 клубов, если есть конкурентоспособные команды.

— Для меня вообще слова «не мотивирован» звучат странно, — цитируют «Известия» Хохлова. — Что значит «не мотивирован»? Мотивация в спорте должна быть по умолчанию у каждого. Если ты не мотивирован, то надо заканчивать со спортом. Вешай бутсы на гвоздь, если речь о футболе. У Лионеля Месси и Криштиану Роналду по пять «Золотых мячей», но они почему-то находят мотивацию. А мы говорим о некой «немотивированности» в отношении людей, которые еще ничего не выиграли в своей карьере. Для меня это неприемлемо. Поэтому, если вернуться к вашему вопросу, менять или не менять формат чемпионата: может быть, стоит его немного расширить.

— Расширить РПЛ до 18 клубов?

— Я думаю, да. Но они должны быть конкурентоспособны. Нельзя расширять турнир искусственно, притягивая к нему команды, которые не готовы к этому уровню. А так, конечно, хочется, чтобы у нас было больше игр.

Источник: https://iz.ru/1528309/aleksei-fomin/razgovory-ob-otsutstvii-motivatcii-prikrytie-neprofessionalizma
Дмитрий Хохлов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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 19
П
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Краснодар

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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 28 1 4
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Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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