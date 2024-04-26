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Сегодня, 09:42

В «Локомотиве» иронично отреагировали на нулевую ничью в матче ЦСКА — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Вот какую игру надо было смотреть», — написала пресс-служба клуба, выложив видео с моментами матча «железнодорожников» с «Пари НН» (3:2).

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (0:0). На данный момент красно-белые с 39 очками занимают шестое место в чемпионате России. Армейцы с 38 очками — на седьмой строчке.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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