В «Локомотиве» иронично отреагировали на нулевую ничью в матче ЦСКА — «Спартак»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Вот какую игру надо было смотреть», — написала пресс-служба клуба, выложив видео с моментами матча «железнодорожников» с «Пари НН» (3:2).

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (0:0). На данный момент красно-белые с 39 очками занимают шестое место в чемпионате России. Армейцы с 38 очками — на седьмой строчке.