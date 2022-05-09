Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» инициативой написать песню совместно с Егором Кридом для «ВТБ Арены».

«Поскольку мы сейчас приобрели такой стадион, у нас появилось большое количество поклонников, думаю, будет еще больше, — «Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион. Не просто гимн, который я уже спел, а песня, которую мы могли бы спеть как динамовские болельщики. Аглая Шиловская, Егор Крид, я и все динамовские болельщики могли бы придумать что-то по типу кричалки, общую песню. Егор взялся написать, подумать об этом. Надеюсь, он предложит что-то, динамовские болельщики подхватят это, и мы будем на стадионе петь свою динамовскую песню», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее известный исполнитель Егор Крид в своем Telegram-канале рассказал о том, что возможно скоро запишет новую песню. И этот трек может быть связан с футбольным клубом «Динамо».