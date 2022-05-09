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«Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион". Лещенко — о сотрудничестве с Кридом

Лещенко рассказал об идее написать песню совместно с Егором Кридом для «Динамо»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Крид.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» инициативой написать песню совместно с Егором Кридом для «ВТБ Арены».

«Поскольку мы сейчас приобрели такой стадион, у нас появилось большое количество поклонников, думаю, будет еще больше, — «Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион. Не просто гимн, который я уже спел, а песня, которую мы могли бы спеть как динамовские болельщики. Аглая Шиловская, Егор Крид, я и все динамовские болельщики могли бы придумать что-то по типу кричалки, общую песню. Егор взялся написать, подумать об этом. Надеюсь, он предложит что-то, динамовские болельщики подхватят это, и мы будем на стадионе петь свою динамовскую песню», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее известный исполнитель Егор Крид в своем Telegram-канале рассказал о том, что возможно скоро запишет новую песню. И этот трек может быть связан с футбольным клубом «Динамо».

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Лев Лещенко предложил Егору Криду записать трек про «Динамо»
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3
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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