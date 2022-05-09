Джирано Керк высказался о неудачных результатах «Локомотива» в этом сезоне

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк в интервью «СЭ» оценил игру команды в этом сезоне.

— Что вы думаете об этом сезоне? Он был не настолько хорошим для «Локомотива».

— Да, это был очень сложный сезон. Об этом говорили все и мне не нужно повторяться. Мы старались делать все от нас зависящее, чтобы закончить год как можно лучше.

8 мая «Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице.