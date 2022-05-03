«Беда, беспредел, катастрофа». Реакция на отстранение сборных и клубов из России

В понедельник, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков следующего сезона, а сборную — от Лиги наций . Решения исполкома затронули и женскую сборную, и команды по мини-футболу.

«СЭ» собрал комментарии представителей РФС и клубов, а также нескольких иностранцев.

РФС и Карпин

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений", — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков

«РФС уже определил пути развития по оптимальному сценарию и по негативному. Второй сценарий предусматривает концентрацию на развитии футбола в России: в школах, интернатах, академиях и институтах. Такая программа у РФС уже есть. Ничего неожиданного в данном решении для нас нет. Все программы у нас намечены. Осталось их реализовать. Никто не знает, как долго мы еще будем отстранены. Три дня назад Чеферин говорил, что футболисты в данной ситуации ни при чем. Говорили, что УЕФА рассмотрит вопрос о возможности участия нашей сборной и клубов. Но решение абсолютно противоположное. Нас дисквалифицировали. Этот год надо прожить в условиях санкций, а потом возвращаться к нормальной жизни в европейском футболе».

Член исполкома РФС Михаил Гершкович

«Это не санкции. Это самый настоящий беспредел. Нет ничего из области юриспруденции, сплошная неприкрытая политика. Считаю, что ситуация очень обидная, но жизнь продолжается. Хотя Чеферин заявлял, что российские футболисты не должны подвергаться санкциям, но, видимо, находится под сильным давлением. Действия РФС? Нужно принять решения, которые были бы оптимальны для нашего футбола, избегать действий на скорую руку, чтобы совсем не отрезать пути обратно. На конференции РФС будут активно обсуждать этот вопрос. Цель — продолжать активно развивать наш футбол».

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах». («Чемпионат»)

Шамиль Газизов. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Россия

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов

«В целом это было очень ожидаемо. Отстранение сборной от международного турнира и лишение российских клубов еврокубков — печальная новость для меня и всего нашего футбола, я расстроен».

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова

«Слова Чеферина, что спорт вне политики? Сейчас ничему нельзя верить, потому что есть определенные указания. Культура отмены распространяется на все. Если Достоевский с Пушкиным пострадали, то российский футбол точно пострадает. Отменяют даже богатую русскую культуру, а спортсменов так уж сто процентов. Считают, что бороться за права меньшинств, трансгендеров нужно, а поддаться русофобии — не то же самое. Когда обижают гей-сообщество — это неприемлемо, а выделять по национальному признаку — всегда пожалуйста. Удивительные вещи. Они сами себе противоречат, даже не замечают».

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко

«Чисто русофобская истерия, которая абсолютно не законна. Будет интересно понаблюдать, как это дело будет рассмотрено в судах, поскольку у фемиды нет никаких аргументов, кроме того, что мы так решили, потому что так захотелось. Наш футбол будет внутреннего употребления. Будем делать свои соревнования, привлекать тех, кто захочет в них участвовать.

В европейском футболе турниры под эгидой УЕФА важны, потому что клубы благодаря участию в них зарабатывают. В России попадание в еврокубки возвели в неимоверное достижение. Смешно, что наши клубы тратят на попадание в эти турниры больше, чем получают от них. Давно Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем. Хорошо, если это будет год. Думаю, что в результате всех судов все клубы получат серьезную компенсацию. Никаких легитимных оснований под их отстранение нет".

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн

«Борьба за чемпионство и титулы — это главное в спорте и в футболе, то что больше всего мотивирует игроков. Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее, чемпионат России был и остается сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также Кубке России».

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков

«Еще в начале марта говорил, что никаких международных соревнований у нас не будет. Спорт давно стал частью политики. Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат. Нам нужно создавать альтернативное международное спортивное движение, начиная с олимпийского. Нынешние принципы олимпизма вызывают у русского человека дрожь, озноб. А альтернативная организация будет работать в соответствии с традиционными принципами. От спортивных чиновников нужны активные действия, у нас до сих пор не заложены национальные интересы в развитии спорта. Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде международным врагам, которые пытаются нас ужалить в том числе и в спорте».

Властимил Петржела. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Европа

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела из Чехии

«Даже не знаю, что сказать. Это катастрофа для российского футбола и спорта. Но я думаю, в будущем Россия сможет оправиться от такого удара».

Бывший игрок «Амкара», «Локомотива», «Динамо» и «Мордовии» Томислав Дуймович из Хорватии

«Конечно, это беда. Клубам хотелось играть в Европе, игрокам хотелось почувствовать радость от футбола и соревнований. Этого не будет — это потеря. Я верю, что российский футбол, как и народ — сильный. Это время, когда РФС нужно будет что-то придумать. Следующий сезон будем другим. Надеемся, что все это пройдет и все нормализуется. Возможно, клубы сейчас начнут ориентироваться на молодежь и не будут покупать иностранцев за сумасшедшие деньги. Возможно, некоторые легионеры сейчас покинут команды из-за бюджета и отсутствия соревнований. Вопросов очень много, только 1 июня станет понятно. Для молодых российских игроков появился шанс показать себя. В этом есть польза».

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера из Италии

«Мне очень жаль, что это все происходит. Российские команды не заслужили этого. Я очень жду, когда «Спартак» вернется на европейскую арену. Конечно, я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, меры в отношении российского футбола скоро закончатся».