Неправда, что УЕФА изолировал наш футбол всего на год. Срок наказания не определен

После объявления 2 мая решения исполкома УЕФА об отстранении российских сборных и клубов от участия в ближайших турнирах те, кто давал комментарии и выражал экспертные мнения, заговорили о возвращении в международные соревнования через год. Но кто сказал, что это случится в 2023-м? Так ли это?

Ошибочное мнение

Сначала приведу мнения некоторых людей из мира футбола.

«Трагедии нет, жизнь наша продолжается... Отстранили же нас на год, а не на всю жизнь», — цитирует «РБ Спорт» советника президента РФС Александра Мирзояна.

«Было бы очень плохо, если бы навсегда отстранили, а так — можем играть через год, как снимут санкции. Ничего страшного не произошло, все это закончится, скоро снимут все санкции, и в футбол будем играть», — приводит Metaratings слова заслуженного тренера России Александра Тарханова.

«Этот год надо прожить в условиях санкций, а потом возвращаться к нормальной жизни в европейском футболе», — говорит почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Было бы хуже, если бы РФС отстранили на пять лет, — пришлось бы уходить в Азию. А так придется потерпеть, но ничего страшного. Всего на год отстранили — это хорошо, можем отделаться малой кровью», — цитирует «Чемпионат» члена комитета РФС по этике Андрея Созина.

Решения исполкома УЕФА

Позволю себе напомнить решения, принятые 2 мая исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Лига наций-2022/23

Сборная России не выступит в группе 2 лиги В и автоматически будет отправлена на четвертое место в этой группе. Соответственно, после окончания группового турнира команда займет последнее, 16-е место в лиге В.

Евро-2022 (женские сборные, финальный турнир)

Сборная России не выступит в группе С в финальном турнире Евро-2022 среди женских команд, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ее заменит сборная Португалии.

Отборочный турнир ЧМ-2023 (женские сборные)

Сборная России не сыграла два апрельских матча в группе Е, в которую также входят Дания, Босния, Черногория, Мальта и Азербайджан. Участие российской команды в этом соревновании прекращено, результаты всех проведенных ею матчей аннулированы. В группе Е осталось пять команд.

Отборочный турнир Евро-2023 (молодежные сборные)

Сборная России не сыграла два мартовских матча в группе С, в которую также входят Испания, Словакия, Мальта, Литва и Северная Ирландия. Участие российской команды в этом соревновании прекращено, результаты всех проведенных ею матчей аннулированы. В группе С осталось пять команд.

Клубные турниры

(Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, женская Лига чемпионов, Юношеская лига УЕФА)

Российские клубы не выступят в соревнованиях в сезоне-2022/23. Все списки, определяющие представительство стран в мужских и женских турнирах, будут изменены в соответствии с условиями регламентов.

При этом в таблице коэффициентов УЕФА России будут добавлены рейтинговые баллы. В мужском рейтинге добавят 4,333 балла (это наименьший коэффициент, набранный нашими командами в любом из последних пяти сезонов), в женском — 1,75 балла. Это будет учтено при подведении итогов клубного сезона-2022/23.

Юношеские соревнования-2022/23

Сборные России не примут участия в чемпионатах Европы среди юношей и девушек до 17 и 19 лет.

Февральское решение ФИФА и УЕФА

Как говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, исполком УЕФА принял эти решения в дополнение к решению от 28 февраля 2022 года. В тот день бюро совета ФИФА и исполком УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

То есть сейчас, в начале мая, УЕФА лишь еще раз уточнил, что практически означает то февральское решение и как оно трактуется применительно к самым ближайшим европейским турнирам. Не более того. Просто требовалось внести ясность. Кроме РФС в ней нуждались те, кто будет выступать в еврокубках-2022/23, а также те, кто должен был играть с нашими командами.

Пока фактически не узаконено только отстранение первой мужской сборной России от участия в отборочном турнире Евро-2024, жеребьевка которого пройдет 9 октября этого года.

Заявка на проведение Евро-2028 или Евро-2032

А теперь перейдем к заключительной части пресс-релиза, на которую, возможно, не обратили внимания те, чьи цитаты приведены выше.

В ней говорится, что заявка РФС на проведение финального турнира Евро-2028 или Евро-2032 признана неприемлемой. И объясняется, почему она считается таковой.

Причин две. Первую пропущу. Остановлюсь на второй. В предпоследнем абзаце УЕФА напоминает, что команде — хозяйке чемпионата Европы автоматически гарантируется место в финальном турнире.

Поэтому, внимание, «учитывая неопределенность по поводу сроков, когда будет отменено отстранение», принятие заявки РФС противоречило бы решению исполкома УЕФА от 28 февраля.

Где вы тут видите информацию, что наши клубы и сборные отстранены всего на один год или на один сезон? Будь оно так, разве отклонили бы заявку РФС на проведение Евро-2028 и тем более Евро-2032?

Ключевое слово здесь — «неопределенность». И речь может идти о каком угодно периоде времени. Хорошо, если он, по мнению УЕФА, в итоге действительно растянется только на 12 месяцев. А если нет?