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Сегодня, 19:41

УЕФА: российские команды не выступят в еврокубках сезона-2022/23

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«Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов-2022/23.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, информирует ТАСС со ссылкой на релиз УЕФА.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла.

Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23 //
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Источник: https://tass.ru/sport/14535787
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