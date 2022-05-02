УЕФА: российские команды не выступят в еврокубках сезона-2022/23

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, информирует ТАСС со ссылкой на релиз УЕФА.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла.

Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23 //

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