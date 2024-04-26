Дина Аверина — о ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы команда закончила сезон в тройке»

Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в комментарии для «СЭ» рассказала, какое место должен занять ЦСКА по итогам сезона РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы команда закончила сезон в тройке. Не знаю, получится ли. Но, думаю, они будут делать для этого все», — сказала Аверина «СЭ».

ЦСКА с 38 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит» (50). На второй строчке находится «Краснодар» (49), на третьей — «Динамо» (44).