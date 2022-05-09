Нападающий Керк заявил, что планирует остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— УЕФА наложил бан на выступление в еврокубках российских команд на следующий сезон. Какова твоя мотивация играть в России без еврокубков?

— Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимания. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом.

— Готов остаться в «Локо» на следующий сезон?

— Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в «Локомотиве».

Керк перешел в московский клуб в сентябре 2021 года из «Утрехта», подписав контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста четыре гола и три голевые передачи в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.