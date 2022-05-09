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Нападающий Керк заявил, что планирует остаться в «Локомотиве»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Джирано Керк.
Фото Дарья Исаева

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— УЕФА наложил бан на выступление в еврокубках российских команд на следующий сезон. Какова твоя мотивация играть в России без еврокубков?

— Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимания. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом.

— Готов остаться в «Локо» на следующий сезон?

— Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в «Локомотиве».

Керк перешел в московский клуб в сентябре 2021 года из «Утрехта», подписав контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста четыре гола и три голевые передачи в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
3
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Джирано Керк высказался о неудачных результатах «Локомотива» в этом сезоне
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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