Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше

Сборная и клубы в ближайшее время не вернутся на международную арену.

УЕФА не стал дожидаться ранее озвученной даты — 11 мая, а уже 2-го вынес вердикт по будущему российского футбола. Вот полный перечень санкций.

1) В сезоне-2022/23 в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига чемпионов среди женщин и Юношеская лига УЕФА) не будет клубов из РФ. Для расчета клубного рейтинга за этот период нашей стране начислят наименьшее количество баллов, набранных ее клубами за последние пять розыгрышей, а именно 4,333 балла в мужском футболе и 1,750 балла в женском.

2) Сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23 и автоматически займет в группе 2 лиги B четвертое место. Соответственно, по завершении группового этапа национальная команда займет итоговое 16-е место в лиге В, и ее ждет понижение в классе.

3) Молодежка исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

4) Женская сборная России не сыграет в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023.

5) Сборные России не примут участия в чемпионатах Европы-2022/23 среди юношей и девушек до 17 и 19 лет.

6) Заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА признал неприемлемыми.

Александер Чеферин. Фото Global Look Press

Подводя итог, можно констатировать, что нашему футболу полностью перекрыли все пути на международную арену в ближайшем будущем. Мы догадывались, что такой сценарий вероятен, хотя недавние высказывания главы УЕФА Александера Чеферина оставляли надежду.

Вот его слова, произнесенные в середине апреля в интервью словенскому изданию Vecer: «Российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать».

Теперь мы убедились, что от Чеферина мало что зависит. Вопросы, судя по всему, решаются совсем на другом уровне. Что ж, по крайней мере у российского футбола появилась наконец определенность.

Мы много слышали о внутренних обсуждениях внутри РФС и РПЛ на случай одного сценария, другого, третьего. Теперь, когда ближайшие перспективы на международной арене очевидны, надо предпринимать конкретные шаги: по количеству клубов в премьер-лиге в следующем сезоне, по формату соревнований, по тому, чем заполнять паузы на еврокубки и матчи сборных — каким-то новым соревнованием типа Кубка лиги или дополнительными турами при расширении высшего дивизиона до 18 клубов. Может быть и такой вариант: сверхплотный календарь в этом году и переход на систему «весна — осень».

В общем, будем надеяться, что руководители нашего футбола за прошедшие два месяца все продумали и просчитали, а теперь остается только извлечь папку под названием «План по развитию футбола в случае отстранения от международных матчей».

Это важно и для клубов, многие из которых именно в мае утверждают бюджет на следующий сезон.

Убежден, что санкции УЕФА — отличный повод для реформ в нашем футболе, наведения в нем порядка, оздоровления финансовой сферы. Привести зарплаты игроков в соответствие с их реальным уровнем, развернуться лицом к болельщикам, заняться всерьез детско-юношеской составляющей... Может, хотя бы теперь до этого дойдут руки. Иначе футболу не выжить.

Впрочем, туман рассеялся не полностью. Если с международными матчами понятно, то с будущим легионеров неопределенность остается. Пойдут ли ФИФА и УЕФА фактически на экспроприацию, разрешив иностранцам разрывать летом контракты и лишив российские клубы активов, купленных за миллионы евро? Или все же станут уважать заключенные соглашения? Это следующая интрига. И в ней тоже хотелось бы определенности.