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Сегодня, 18:00

«Зенит»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

«Зенит» стартует в сезоне РПЛ матчем в Нижнем Новгороде
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Футболисты «Зенита»
Футболисты «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Основная информация о команде из Санкт-Петербурга накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Футбольный клуб «Зенит»»
Год основания: 1925
Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Дуглас Сантос
Домашний стадион: «Газпром арена»

«Зенит» — действующий чемпион России. В сезоне 2022 / 2023, который стал 85-м для сине-бело-голубых в национальном чемпионате, питерский клуб в 5-й раз подряд и 9-й в своей истории стал сильнейшим в российской премьер-лиге и в 10-й раз — чемпионом страны. Также петербуржцы завоевали Суперкубок страны, обыграв московский «Спартак». В Кубке России «Зенит» дошел до стадии 1/4 финала Пути регионов, где уступил «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

Перед стартом нового розыгрыша чемпионата России петербужцы в восьмой раз в истории стали обладателями Суперкубка страны, победив ЦСКА в серии пенальти.

Футболисты «Зенита»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь «Зенита» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур: 22 июля, суббота

  • «Пари НН» — «Зенит» — 15:15

2-й тур: 29 июля, суббота

  • «Ростов» — «Зенит» — 20:00

3-й тур: 6 августа, воскресенье

  • «Зенит» — «Динамо» — 15:00

4-й тур: 13 августа, воскресенье

  • «Зенит» — «Факел» — 17:30

5-й тур: 20 августа, воскресенье

  • «Спартак» — «Зенит» — 19:30

6-й тур: 26 августа, суббота

  • «Зенит» — «Урал» — 15:00

7-й тур: 3 сентября, воскресенье

  • ЦСКА — «Зенит» — 17:30

8-й тур: 15 — 17 сентября

  • «Рубин» — «Зенит»

9-й тур: 22 — 24 сентября

  • «Зенит» — «Локомотив»

10-й тур: 29 сентября — 1 октября

  • «Оренбург» — «Зенит»

11-й тур: 6 — 8 октября

  • «Сочи» — «Зенит»

12-й тур: 20 — 22 октября

  • «Зенит» — «Крылья Советов»

13-й тур: 27 — 29 октября

  • «Зенит» — «Ахмат»

14-й тур: 3 — 5 ноября

  • «Балтика» — «Зенит»

15-й тур: 10 — 12 ноября

  • «Зенит» — «Краснодар»

16-й тур: 24 — 26 ноября

  • «Зенит» — «Сочи»

17-й тур: 1 — 3 декабря

  • «Локомотив» — «Зенит»

18-й тур: 8 — 10 декабря

  • «Зенит» — «Пари НН»
Футболисты «Зенита»
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

19-й тур: 1 — 3 марта 2024

  • «Зенит» — «Спартак»

20-й тур: 8 — 10 марта

  • «Урал» — «Зенит»

21-й тур: 15 — 17 марта

  • «Зенит» — «Рубин»

22-й тур: 29 — 31 марта

  • «Крылья Советов» — «Зенит»

23-й тур: 5 — 7 апреля

  • «Зенит» — «Балтика»

24-й тур: 12 — 14 апреля

  • «Краснодар» — «Зенит»

25-й тур: 19 — 21 апреля

  • «Зенит» — «Оренбург»

26-й тур: 26 — 28 апреля

  • «Динамо» — «Зенит»

27-й тур: 3 — 5 мая

  • «Факел» — «Зенит»

28-й тур: 10 — 12 мая

  • «Зенит» — ЦСКА

29-й тур: 17 — 19 мая

  • «Ахмат» — «Зенит»

30-й тур: 25 мая

  • «Зенит» — «Ростов»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Футболисты «Зенита»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь «Зенита» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа C, 1 тур — 25 июля, вторник

  • «Зенит» — «Ахмат» — 20:45

Кубок России, Группа C, 2 тур — 9 августа, среда

  • «Крылья Советов» — «Зенит» — 18:30

Кубок России, Группа C, 3 тур — 30 августа, среда

  • «Балтика» — «Зенит» — 19:30

Кубок России, Группа C, 4 тур — 19-21 сентября

  • «Ахмат» — «Зенит»

Кубок России, Группа C, 5 тур — 3-5 октября

  • «Зенит» — «Балтика»

Кубок России, Группа C, 6 тур — 31 октября-2 ноября

  • «Зенит» — «Крылья Советов»

Достижения «Зенита»

На национальном уровне:

Чемпионат России: 9 раз — победитель
3 — серебряный призер
4 — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 1 раз — победитель
1 раз — бронзовый призер
Кубок России: 4 раз — победитель
Кубок СССР: 1 раз — победитель
Суперкубок России: 8 раз — победитель

На европейском уровне:

Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (трижды — 2011 / 2012, 2013 / 2014, 2015 / 2016)
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА: 1 раз — победитель (2007 / 2008)
Суперкубок УЕФА: 1 раз — победитель (2008)

Футболисты Ду Кейрос, Роберт Ренан, Малком
Ду Кейрос, Роберт Ренан, Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансферы «Зенита»

Пришли

в. Гойло («Пари НН»)
з. М. Фернандес (свободный агент)
п. Ду Кейрос («Коринтианс»)
п. Ал. Коваленко («Сочи»)
н. Мантуан («Коринтианс», выкуп)
н. Лапинский (ЦСКА)
н. Педро («Коринтианс», с февраля 2024-го)

Возможные переходы

з. Эракович («Црвена Звезда»)
н. Пиняев («Локомотив»)

Ушли

в. Дегтев («Сочи»)
в. Одоевский («Волгарь», аренда)
п. Столбов («Ростов», аренда)
п. Шамкин («Торпедо»)
п. Кузяев («Гавр», свободный агент)

Возможные переходы

з. Круговой («Фатих Гарагюмрюк», аренда)
п. Клаудиньо («Марсель», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад»)
п. Сутормин («Рубин»)
п. Барриос («Дженоа»)
н. Малком («Ювентус»)

РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Футболисты «Зенита»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав «Зенита» на сезон 2023 / 2024

Вратари

41 — Михаил Кержаков

1 — Александр Васютин

13 — Никита Гойло

Защитники

15 — Вячеслав Караваев

4 — Данил Круговой

3 — Дуглас Сантос

2 — Дмитрий Чистяков

23 — Арсен Адамов

6 — Марио Фернандес

28 — Нуралы Алип

55 — Родригао

77 — Роберт Ренан

Полузащитники

5 — Вильмар Барриос

17 — Андрей Мостовой

18 — Александр Коваленко

21 — Александр Ерохин

19 — Алексей Сутормин

94 — Данила Козлов

7 — Зелимхан Бакаев

11 — Клаудиньо

37 — Ду Кейрос

79 — Дмитрий Васильев

Нападающие

33 — Иван Сергеев

30 — Матео Кассьерра

96 — Алексей Барановский

10 — Малком

31 — Густаво Мантуан

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ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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