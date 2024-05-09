Митрофанов о чемпионской гонке РПЛ: «Нервы у команд оголены. Обидно теряют очки абсолютно все»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

«Тяжелый чемпионат. Думаю, что нервы у команд оголены. Обидно теряют очки абсолютно все, и это показывает уровень напряжения , который есть сейчас», — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

После 27 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).