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Сегодня, 21:40

Игнатьев: Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Галактионов справляется со своей работой»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Локомотива» в весенней части текущего сезона.

На данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 27 матчах.

— Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Команда на ходу, мне нравится игра в атаке. Пиняев, Глушенков и Миранчук делают все. Пока какого-то единения в команде не просматривается, поэтому пропускают неприятные мячи.

— У вас к работе Галактионова нет вопросов?

— Он идет верным путем. Есть куда двигаться, но все в руках руководства. На сегодняшний день Галактионов справляется со своей работой, — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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