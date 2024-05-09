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У Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился мальчик

Руслан Минаев
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Наир Тикнизян и Яна Ромашкина.
Фото Соцсети

Телеведущая Яна Ромашкина сообщила, что у нее и защитника «Локомотива» Наиря Тикнизяна родился сын.

«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не распространяем», — цитирует девушку matchtv.ru.

7 мая Ромашкина сообщила, что ждет ребенка.

Пара поженилась в ноябре 2023 года. У футболиста есть сын Эмилиан, который родился в 2021 году. Тогда Тикнизян состоял в отношениях с другой девушкой.

Источник: matchtv.ru
Наир Тикнизян
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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