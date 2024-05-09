У Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился мальчик
Телеведущая Яна Ромашкина сообщила, что у нее и защитника «Локомотива» Наиря Тикнизяна родился сын.
«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не распространяем», — цитирует девушку matchtv.ru.
7 мая Ромашкина сообщила, что ждет ребенка.
Пара поженилась в ноябре 2023 года. У футболиста есть сын Эмилиан, который родился в 2021 году. Тогда Тикнизян состоял в отношениях с другой девушкой.
Источник: matchtv.ru
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|11.05
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|
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Джон Кордоба
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